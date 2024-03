O suspeito de matar um homem de 33 anos na área rural de Eugenópolis, em Muriaé, na Zona da Mata mineira, foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) no Rio de Janeiro, em um trabalho conjunto com a polícia daquele estado.

O crime ocorreu em outubro de 2023. A vítima, segundo informações dos investigadores, foi assassinada por estrangulamento e encontrada com mãos e pés amarrados. Um segundo suspeito do crime, um homem de 22 anos, já estava preso.

O suspeito preso agora foi localizado depois de levantamentos da inteligência da Polícia Civil. Foi descoberto que ele havia alugado um quiosque na Praça Dolomitas, localizada na Vila Kennedy, no Rio de Janeiro, e estava residindo dentro da comunidade.

Depois da confirmação do paradeiro do investigado, houve troca de informações entre a equipe da Delegacia de Polícia Civil, de Muriaé, responsável pela investigação, e agentes da 23ª Delegacia de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, resultando na prisão.

O delegado Glaydson de Souza Ferreira disse que o caso demandou apuração complexa, pois o corpo da vítima foi abandonado em região rural de um município distante de sua execução.

“A Polícia Civil, mais uma vez, reitera que crimes de tal gravidade não ficarão impunes, mesmo que os envolvidos busquem refúgio em áreas afetadas pelo tráfico carioca”, diz ele.