Oito jovens ficaram ilhados na cachoeira do Curiango, em Itacambira, no Norte de Minas nesse domingo (10/3). O grupo foi passar o dia no local quando ficou preso em decorrência das chuvas que atingiram a região. Por causa do barulho da cachoeira, um jovem escreveu recado em uma sandália com o telefone da mãe de um deles para pedir ajuda a um morador que passava próximo ao local.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), os jovens, moradores da cidade de Montes Claros, se deslocaram até o local para passar o dia na cachoeira, bastante visitada por turistas da região. Em certo momento iniciou-se uma chuva no local. Os jovens, então, saíram de dentro da água.

No entanto, a chuva logo passou e os turistas retornaram para a cachoeira. Neste momento presenciaram o aumento repentino do volume de água (cabeça d'água), impedindo-os de retornarem para a margem. O grupo ficou ilhado do outro lado da cachoeira, sem acesso à saída.

Após algum tempo, um morador local passou do lado contrário dos turistas. Eles então aproveitaram para pedir ajuda. De acordo com o CBMMG, devido ao barulho intenso da água, um dos rapazes escreveu em uma sandália o pedido de ajuda, com o telefone da mãe de um deles, que conhecia o local. A mãe fez contato via 193 com os bombeiros, por volta das 17h53, quando a equipe foi acionada.

Ainda segundo o CBMMG, o deslocamento das vítimas foi dificultado por uma caminhada de aproximadamente dois quilômetros, por uma trilha alagada e com muitas pedras. Além disso, o horário noturno dificultou o processo, e havia muita correnteza.

Os militares, munidos de equipamentos de proteção individual apropriados para a atividade, realizaram a transposição da correnteza para conseguir acesso às vítimas do outro lado. O resgate foi feito por meio de uma corda de segurança amarrada de uma margem a outra.

Os bombeiros informaram que os oito jovens foram encontrados bem e sem ferimentos, e não houve necessidade de condução de nenhum dos resgatados para o pronto socorro.

Recomendações dos Bombeiros ao visitar uma cachoeira

- Antes de deslocar para as cachoeiras, a população deve verificar a previsão do tempo para o dia, e observar o nível dos rios e cursos d´água no período chuvoso.



- Mesmo que se tenha conhecimento da profundidade do local, evite mergulhos, pois o volume das chuvas movimenta tronco de árvores, pedras e o material no fundo do rio.



- Atenção especial com pedras que, mesmo que apresentem secas, podem estar escorregadias e provocar acidentes de quedas com risco de lesões e até mesmos acidentes fatais.



- Se for deslocar com a família, atenção especial com as crianças, elas são aventureiras e não tem noção de perigo, fique sempre atento com elas. Informe seus familiares sobre o local para onde irá, e a previsão de retorno.



- Ao deslocar pela mata, não saia das trilhas que direcionam para o ponto de lazer, não desloque para as cachoeiras ao entardecer pois, no período noturno estes locais se tornam mais perigosos.



- Não adentre em corredeiras, o risco de afogamento é potencializado pela velocidade d´água, evite o consumo de bebidas alcoólicas pois elas diminuem a resposta motora e percepção de risco.



- Evite brincadeiras de empurrar ou dar tombo em colegas, deixe as brincadeiras para um local em que a integridade física não esteja em risco



- Em caso de emergência acione o Corpo de Bombeiros através do 193.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa