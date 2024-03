Cinco cidades mineiras podem enfrentar onda de calor até o próximo sábado (2/3). O alerta feito pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), divulgado na manhã desta quinta-feira (29/2), aponta para as altas temperaturas que devem atingir a Região Centro-Oeste do país, incluindo uma pequena porção de Minas Gerais e São Paulo, ainda nos primeiros dias de março. Ao todo, 174 municípios estão em alerta para calores extremos.

O alerta é emitido quando há previsão das temperaturas ficarem 5ºC acima da média, por um período mínimo três dias. Em Minas, as regiões do Triângulo e do Alto Paranaíba serão afetadas pela onda de calor. Os municípios que fazem parte da lista são Carneirinho, Iturama, Limeira do Oeste, Santa Vitória e União de Minas.

Nesta quinta, os termômetros podem chegar a 38°C em Minas. Já no sábado (2/3), último dia do aviso meteorológico, no Triângulo e Alto Paranaíba, a previsão é que as temperaturas cheguem a 39ºC. Em Belo Horizonte, a máxima pode marcar os 33°C. Apesar dos altos índices, a meteorologista do Inmet Anete Fernandes, afirma que não a expectativa é que não cheguem a 40ºC, ou ultrapassem esse valor.

A previsão ainda indica a possibilidade de chuvas em algumas regiões do estado nos próximos dias, é justamente no Triângulo que a meteorologia aponta para instabilidade das precipitações. "O Triângulo mantém essa irregularidade nas chuvas, pelo menos ali na ponta, na divisa com Goiás, Mato Grosso do Sul e Norte de São Paulo. Essa região do estado é a que tem a menor perspectiva de chuva para esse início de mês. Então, o Triângulo terá temperaturas um pouco mais elevadas, na casa entre 36 e 38 graus."

'Repeteco' de calor

No ano passado, o estado sofreu com altas temperaturas, devido a uma massa de ar quente. A mais recente ocorreu em dezembro, durante quatro dias. Na ocasião, cidades do Norte de Minas, ultrapassaram os 40ºC. Esta é a primeira onda de calor de 2024 nas regiões Centro-Oeste e Sudeste do país. Ali, é comum a ocorrência do fenômeno entre o fim do inverno e começo da primavera.

Não há indícios de que haverá outras ondas de calor no próximo mês, visto que a tendência é que haja as típicas pancadas de verão até metade do mês. Embora não seja possível prever com tanta antecedência, o Inmet não descarta a possibilidade de que haja outras ondas.

"A tendência é de enfraquecimento do El Niño durante o outono, o que reduz as chances de ondas de calor frequentes, como observado entre o inverno e primavera de 2023", ressalta a meteorologista.

El Niño e aumento das temperaturas

O aumento das temperaturas está relacionado indiretamente com o fenômeno climático El Niño. Isso porque o fenômeno influencia na irregularidade das chuvas durante este período. Com a ausência de chuvas, o tempo tem menos nebulosidade, o que favorece a radiação à superfície e a elevação das temperaturas.

Desde o último fim de semana, há uma área de alta pressão em níveis da atmosfera. Isso mantém o tempo mais aberto, aumentando as temperaturas.

