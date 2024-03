Vítima entrou em contato com o Corpo de Bombeiros ao perceber que estava perdida

Um homem, de 46 anos, natural de Rio Novo, foi encontrado na manhã desta quinta-feira (29/2) em uma mata na Serra do Padeiro, na cidade de Guarani, na Zona da Mata Mineira, depois de ficar quase 24 horas desaparecido.

A vítima, com histórico de esportista, deixou sua motocicleta por volta das 10h de quarta-feira (28/2) em um restaurante próximo da área em que ficou perdido e iniciou uma trilha. Porém, por volta de 16h40, o Corpo de Bombeiros foi acionado por ele, alegando que estava perdido.

O esportista fez contato telefônico com as equipes relatando estar bem, consciente, orientado e sem ferimentos. Ele dizia estar apenas cansado e perdido, além de não ter água e alimento. O homem também estava acompanhado pelo animal de estimação, uma cachorra de raça não identificada.

As buscas foram retomadas na manhã desta quinta (29/2) e, por volta de 6h, a vítima foi encontrada. Os familiares do homem também estiveram presentes no local.