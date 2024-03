Fevereiro foi marcado por bastante chuva durante maior parte do mês. E agora, na reta final, o tempo abriu, o que elevou as temperaturas em diversas regiões de Minas Gerais. Porém, será que o calor continuará em março ou a chuva vai voltar no estado? A meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Anete Fernandes, conta como ficará o tempo.

"Março terá pancadas de chuvas e trovoadas isoladas no início do mês para maior parte do estado, mas sem perspectiva daqueles dias consecutivos com chuva. A tendência é um volume esperado de chuva dentro da normalidade em praticamente todo o estado", afirma.

Anete explica as altas na temperatura durante esta semana. "Tivemos a semana passada nublada e chuvosa. Então, essa semana com o tempo mais aberto, a tendência é que as temperaturas se elevem mesmo", diz.

As temperaturas devem amenizar nos próximos dias em quase todo o estado com a chegada das chuvas, mas a região do Triângulo Mineiro irá sofrer mais com o calor do que as demais partes de Minas. "O Triângulo mantém essa irregularidade nas chuvas, pelo menos ali na ponta, na divisa com Goiás, Mato Grosso do Sul e Norte de São Paulo. Essa região do estado é a que tem a menor perspectiva de chuva para esse início de mês. Então, o Triângulo terá temperaturas um pouco mais elevadas, na casa entre 36 e 38 graus", ressalta.

De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a região do Triângulo Mineiro deve registrar nesta tarde 38°C, um aumento em comparação a ontem, quando a região registrou 37°C. A região Norte ficará na casa dos 37°C, e Noroeste e Rio Doce com 36°C.

Em Belo Horizonte, os termômetros variam entre 21°C e 33°C, é previsão é de céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva.