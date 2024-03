As temperaturas em Minas Gerais não param de subir e os termômetros podem chegar a 38°C nesta quinta-feira (29).

De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a região do Triângulo Mineiro deve registrar nesta tarde 38°C, um aumento em comparação a ontem, quando a região registrou 37°C. A região Norte ficará na casa dos 37°C, e Noroeste e Rio Doce com 36°C.

Segundo o Inmet, o calor é explicado pela atuação de uma área de baixa pressão no litoral da Região Sudeste, que favorece a atuação de áreas de instabilidade no centro-leste e sul de Minas Gerais. "A tendência é de aumento da nebulosidade no decorrer do dia com as pancadas de chuva ocorrendo a partir da tarde. Nos próximos dias, o tempo instável se espalha para as demais regiões mineiras", afirmam.

O céu fica parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Sul, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Metropolitana, Rio Doce e Mucuri. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado.

Possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Jequitinhonha, Norte e Oeste. Em Belo Horizonte, os termômetros variam entre 21°C e 33°C, é previsão é de céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva.