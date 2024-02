A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) começa a oferecer, a partir desta quinta-feira (29/2), teleconsultas para atendimento das pessoas com sintomas de dengue, chikungunya ou zika. O serviço terá como foco adultos, adolescentes e crianças a partir de um ano, com horário de atendimento de 8h às 19h, de segunda a sexta-feira. A estratégia faz parte das ações do "Plano de Enfrentamento às Arboviroses" da PBH.

Entre os sintomas mais comuns estão febre, dores musculares e nas articulações, manchas vermelhas na pele, dor de cabeça e atrás dos olhos, náuseas ou vômitos.

De acordo com a PBH, durante esta semana, serão aproximadamente 50 agendamentos por dia. Já a partir de segunda-feira (4/2), a oferta será ampliada, com cerca de 100 atendimentos diários. Todos os moradores da capital a partir de um ano de idade e cadastrados em centros de saúde terão acesso à modalidade assistencial, por meio de uma plataforma compartilhada com a Unimed-BH, com atendimento de médicos da rede SUS.

Se a pessoa não for cadastrada, deverá procurar a unidade de referência para fazer esse processo. Os endereços estão disponíveis no portal da Prefeitura. Após ser referenciada em um dos 152 centros de saúde da capital, a pessoa deve acessar o serviço por meio de um link no Portal da PBH e agendar a consulta.

Depois de confirmar o cadastro na plataforma, o paciente entra em uma tela e escolhe a data e horário, dentro da disponibilidade apresentada. Próximo à marcação, o usuário entrará novamente no sistema com o CPF e data de nascimento e terá acesso.

A PBH destaca que as teleconsultas agendadas para crianças deverão sempre ser feitas através do cadastro delas e não dos pais, porém os responsáveis devem acompanhar todo o atendimento.

De acordo com o diagnóstico, o paciente receberá as orientações, além da prescrição de medicamentos e outros documentos médicos que forem necessários. Eles serão enviados para o e-mail cadastrado em um prazo de até 24 horas. Com a impressão da receita ou exame, o paciente ou responsável poderá buscar a medicação ou agendar o exame solicitado no centro de saúde de referência.