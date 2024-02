"O objetivo da audiência é saber efetivamente quais as medidas que o governo do estado está adotando para combater a dengue, a chikungunya, e zika no ambiente escolar", disse a deputada Macaé Evaristo (PT)

Deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais apresentaram requerimento para uma audiência pública para debater a adoção de medidas pelo Governo do Estado junto às escolas no combate à dengue, zika e chikungunya. O requerimento foi aprovado e a audiência acontecerá na próxima quarta-feira, 6 de março, às 9h30.



O requerimento foi aprovado nesta quarta-feira (28/2) em reunião da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia de Minas. Diante da epidemia de dengue no estado de Minas Gerais, os deputados Beatriz Cerqueira (PT), Lohanna (PV), Macaé Evaristo (PT), Betão (PT) e Professor Cleiton (PV) assinaram o documento.



Cerqueira afirmou que a iniciativa da audiência foi pensada vide a possível contribuição do ambiente educacional no fortalecimento do combate à dengue e outras arboviroses. “A escola é uma rede importantíssima, que se bem articulada, nos ajuda no enfrentamento à epidemia”, disse a deputada.



Beatriz Cerqueira e Macaé Evaristo (PT), signatárias do requerimento, destacam o diálogo que as instituições de ensino mantêm com milhares de famílias como ponto chave na importância das ações governamentais junto às escolas. “Disseminar o conhecimento sobre a dengue na comunidade escolar é importante para que os estudantes saibam as formas de prevenção, mas também é importante porque esse conhecimento chega à uma população maior por meio desses estudantes”, disse Macaé.



Além do papel da educação no combate à dengue, que até o momento em Minas Gerais levou a óbito 33 pessoas, Beatriz Cerqueira afirma que a audiência é um debate necessário para alinhar com o governo medidas para o enfrentamento. “É um debate necessário de chamar o Governo do Estado para prestar esclarecimentos e cobrar da Secretaria de Estado de Educação medidas mais efetivas”, afirmou a deputada.

Macaé Evaristo corroborou com a fala de Beatriz. “É fundamental que o Governo do Estado pense ações que articulem educação e saúde no combate à dengue, porque sem ações de prevenção, de conscientização, é pouco provável que nós consigamos vencer essa luta."



Segundo Beatriz, serão convidados para a audiência a Secretaria de Educação em Saúde, o Ministério da Saúde, Fiocruz e o Conselho Estadual de Saúde.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice