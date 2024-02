Seis pessoas foram presas em uma ação que envolveu as polícias Militar e Civil dos estados de Minas Gerais e Goiás, nesta quarta-feira (28/2), em Araguari, no Triângulo Mineiro. O objetivo da operação Prometheus era desarticular uma quadrilha envolvida com homicídios e tráfico de drogas. Armas e drogas foram apreendidas.

Dez mandados de busca e apreensão foram cumpridos na ação. Quatro dos presos foram detidos em flagrante por posse e porte de armas ilegais, além de tráfico. Outras duas foram presas por conta de mandados de prisão expedidos pela Justiça.Todos os presos já tinham passagens pela polícia por crimes diversos. Os policiais passaram por cinco bairros de Araguari e em um deles encontrou um local usado como centro de operações da quadrilha. O Exército deu apoio à ação.De acordo com as polícias, as investigações começaram no ano passado e ligaram vários crimes como mortes e prisões por tráfico e posse de armas de fogos ilegais, além de roubos, a um só grupo, que agia para manutenção de várias ações ilegais no Triângulo Mineiro e sul de Goiás.Ao todo, três armas de fogo, 84 munições de calibres diferentes e drogas como cocaína, crack e maconha foram apreendidas durante a operação.