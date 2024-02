Um adolescente de 15 anos foi encontrado morto na quadra de uma escola estadual na manhã desta quarta-feira (28/2), em Paracatu, no Noroeste de Minas Gerais. A suspeita é que o crime tenha relação com outro homicídio.

Um dos professores da escola estadual Professor Josino Neiva, no Bairro Bom Pastor, descobriu o corpo da vítima. Ele levava alunos para a quadra durante a aula de educação física. O local foi isolado pela Polícia Militar (PM).





A perícia da Polícia Civil foi acionada, e, de acordo com levantamento no local, o jovem teria sido morto com 20 facadas.



Leia também: Entenda por que o número de óbitos confirmados por dengue costuma mudar em MG





Quando a identidade dele foi descoberta, a polícia levantou a informação de que, dias antes, o mesmo adolescente foi apreendido suspeito de ter participado do homicídio de um trabalhador no Bairro Bandeirantes, também em Paracatu. Ele foi solto horas depois da detenção.





Ainda não se sabe como o corpo foi parar na escola ou quem pode ter matado o jovem.