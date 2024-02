A associação de moradores Vila São Vicente vai implantar a "Rede de Vizinhos Protegidos” no bairro Santa Tereza, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, e deve distribuir 300 apitos no dia 15 de março para tentar coibir a criminalidade da área.

A iniciativa foi tomada depois de um grupo de residentes do bairro se queixar do aumento da criminalidade na região. Insatisfeitos com a falta de segurança, um dos moradores, o líder da Associação Vila São Vicente, Leonardo Freitas, propôs a distribuição dos apitos para as pessoas.

“Nós criamos um grupo do bairro em duas semanas e percebemos que as pessoas estão sentindo insegurança. As pessoas estão com medo. Com os apitos, a gente espera que melhore a segurança, porque ninguém pode ficar preso dentro de casa”, conta Leonardo.

Em decorrência do aumento da criminalidade, algumas pessoas têm mudado a rotina e optado ficar em casa. Até mesmo os espaços públicos, como praças do bairro, estão sendo menos frequentados.

Além das casas, um bar e um restaurante da região também sofreram com os arrombamentos e tiveram cadeiras roubadas.

Diante de qualquer atitude suspeita, o morador deverá apitar e, ao escutar, outras pessoas da rua também apitam. Se tiver fundamento, a polícia será acionada de forma mais rápida. A Polícia Militar ainda não participa da ação, mas o líder da associação está em contato com a instituição para firmar uma parceria.