O padrasto e a mãe do menino de 8 anos forçado a mastigar pedras, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, foram indiciados pela Polícia Civil (PCMG) pelo crime de tortura. O caso veio à tona depois que um vídeo de uma câmera de segurança foi divulgado, mostrando o homem agredindo o enteado.

Apesar do casal ter sido indiciado pelo mesmo crime, o homem responde pelo ato de tortura em si, e a mulher, por tortura omissiva, uma vez que não buscou ajuda de autoridades.





A investigação do caso foi finalizada, mas outros relatos de maus tratos envolvendo o menino de 8 anos e um irmão dele, de 2, ainda serão apurados.



“Não se tratava de uma situação isolada, eram maus tratos contra o irmão de dois anos, que ficava sem alimentação e sem roupas em área comum do prédio. Também há o caso do irmão de 8 anos que cuidava da criança mais nova”, disse a delegada Lia Valechi a respeito de possíveis crimes que surgiram durante as apurações. O casal segue preso.





A denúncia contra os responsáveis pela vítima surgiu quando passou a circular um vídeo, que mostra quando o padrasto vai até o estacionamento do prédio onde morava com com o menino e pega pedras com mato e gravetos. Na gravação, ele manda o menino colocar tudo na boca e mastigar. O áudio também é captado. O homem repete “põe na boca e come” e, que, com "aquilo", o menino “vai aprender”. Antes de mandar a vítima cuspir, o adulto dá um tapa na criança.





Vizinhos viram a cena, que aconteceu no Bairro Santa Rosa, na Zona Norte de Uberlândia, e acionaram a Polícia Militar. Segundo o boletim de ocorrência, o padrasto confessou as agressões e disse que teria feito isso por ficar nervoso, pois o menino teria dado "uma resposta ríspida" a ele durante uma refeição.