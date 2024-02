Pela terceira vez consecutiva, o comércio de Belo Horizonte fechou o ano em alta. De acordo com o Termômetro de Vendas elaborado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), o comércio varejista da capital mineira registrou aumento de 1,36% em 2023. O índice, divulgado nesta quarta-feira (28/2), é o maior dos últimos três anos. Em 2022, o setor fechou com crescimento de 1,32%, e em 2021, o aumento foi de 1,34%.

Conforme o levantamento da CDL/BH, destacaram-se os segmentos de drogarias e cosméticos (5,63%) e supermercados (5,44%).

Confira os outros setores:

- Papelarias e Livrarias (3,59%)

- Material elétrico e de construção (3,25%)

- Informática (3,1%)

- Vestuário e Calçados (2,86%)

- Artigos Diversos que incluem brinquedos, óticas, caça, pesca, material esportivo, bicicletas e instrumentos musicais (2,5%)

- Eletrodomésticos e móveis (1,89%)

- Veículos e peças (1,22%)

Crescimento do varejo em dezembro de 2023

Na comparação anual (De23/Dez22) o termômetro de vendas indicou o crescimento de 1,43% do comércio varejista da cidade. O varejo seguiu um crescimento estável, com uma performance melhor do que o ano passado, de acordo com o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva, quando fechou dezembro, nesta mesma análise, em 1,16%.

Em 2023, os segmentos que se destacaram na comparação anual foram:





- Drogarias e Cosméticos (4,99%)

- Supermercados (5,04%)

- Informática (3,65%)

- Papelarias e Livrarias (2,98%)

- Vestuário e Calçados (2,6%)

- Material elétrico e de construção (1,89%)

- Artigos Diversos (1,23%)

- Eletrodomésticos e Móveis (0,5%).

O setor de veículos e peças apresentou queda de 0,78% na comparação de dezembro de 2023 com o mesmo mês do ano anterior.

Líderes de vendas em dezembro

Na análise mensal, o indicador comparou dezembro de 2023 com o mês de novembro do mesmo ano. A comparação marcou um crescimento de 1,57% nas vendas do varejo da capital mineira.

De acordo com Marcelo de Souza e Silva, o desempenho positivo é resultado de um cenário favorável aos padrões de consumo e às vendas de Natal e festividades de fim ano, além da queda da inflação e aumento da renda disponível.

Neste período, tiveram resultado positivo os seguintes segmentos:



- Drogarias e Cosméticos (12%)

- Informática (9,8%)

- Supermercados (7,57%)

- Vestuário e Calçados (4,03%)

- Papelarias e Livrarias (4%)

- Material elétrico e de construção (2%)

- Artigos Diversos (1,4%)

- Eletrodomésticos e Móveis (1%).

O segmento de Veículos e Peças apresentou queda de 1%.



