A Polícia Civil (PCMG) concluiu o inquérito que investigava a morte de um homem, de 54 anos, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, em julho do ano passado. O crime teria sido encomendado pelo sobrinho e pela esposa da vítima e executado pelo primo da mulher, que está preso preventivamente.

As informações foram divulgadas pela instituição em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (28/2). A vítima seria um vendedor de pães e que já tinha desavenças com o sobrinho, de 27 anos, relacionada a uma dívida que não teria sido quitada.

As investigações apontaram que, pouco antes do crime, o rapaz adquiriu a parte de cima da casa da vítima, que, ao saber que havia sido seu sobrinho o comprador, não aceitou que ele tomasse posse do imóvel, em razão do atrito que existia pela dívida anterior.

De acordo com o delegado Marcus Rios, responsável pelo caso, a esposa da vítima foi quem teve a ideia de cometer o crime. “A esposa do mandante o instigou a matar a vítima, tendo eles combinado com o primo dela, de 21 anos, a execução do crime. Antes da execução, os mandantes iniciaram preparativos para a aquisição da nacionalidade italiana, a fim de permitir a fuga do casal. Eles combinaram previamente que só executariam o plano após a conclusão do procedimento”, disse.

Com medo de serem pegos após o assassinato, a dupla ainda registrou um boletim de ocorrência simulando que tiveram seus passaportes roubados. "Pouco antes do crime, eles adquiriram passagem para o executor ir para o interior do estado na noite anterior ao crime, como forma de criar um álibi. As investigações demonstraram, todavia, que o executor não realizou o embarque”, esclareceu o delegado.

No dia do crime, o mandante foi interrogado e negou os fatos. O assassino foi preso preventivamente durante operação policial no dia 13 de janeiro e permanece no sistema prisional. Os mandantes seguem sendo procurados. Os três responderão por homicídio qualificado por motivo torpe e por meio que impossibilitou a defesa da vítima.