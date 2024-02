O Corpo de Bombeiros (CBMMG) resgatou, neste domingo (18/2), uma família que estava ilhada em um veículo sobre uma ponte inundada por causa das fortes chuvas que atingiram a cidade de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais.

De acordo com os militares, três pessoas de uma família tentaram atravessar a ponte sobre o ribeirão Calhauzinho, e a caminhonete em que estavam ficou presa no meio das águas. A equipe do Corpo de Bombeiros da cidade precisou agir rápido, pois o nível da água continuava subindo e havia o risco da caminhonete ser levada para o leito do ribeirão.

Usando cordas, coletes salva vidas e demais equipamentos de segurança, os militares conseguiram fazer o resgate da família para um local seguro. Depois, o veículo foi retirado do meio das águas.