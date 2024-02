Neste domingo (18/2), a previsão meteorológica indica que o dia em Belo Horizonte será de céu parcialmente nublado a nublado com chuvas, por vezes fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais, especialmente, a partir da tarde.

A temperatura mínima foi de 17°C, a máxima estimada é de 30°C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 50% à tarde.

Na segunda-feira (19/2), o céu fica encoberto com pancadas de chuva isoladas durante todo o dia. A temperatura máxima estimada é de 26°C e a mínima é de 19°C.

A terça-feira (20/2) fica com muitas nuvens no céu com pancadas de chuva e trovoadas isoladas a qualquer hora. A temperatura fica entre 25°C e 20°C.

Na quarta-feira (21/2), o céu é de muitas nuvens com pancadas de chuva, por vezes forte, e com trovoadas isoladas. A máxima estimada é de 26°C e a mínima é de 19°C.

A quinta-feira (22/2) fica com o céu encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima prevista é de 23°C e a mínima é de 19ºC.

Domingo em Minas

Céu nublado a encoberto com pancadas de chuva, por vezes fortes, e trovoadas isoladas no Noroeste, Norte, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Nas demais regiões de Minas, céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.