O cantor e DJ Pedro Sampaio agita foliões na tarde deste sábado (17/2), na Avenida Afonso Pena, Centro da capital, debaixo de chuva. É a primeira vez que ele puxa seu trio elétrico no carnaval de BH. A concentração foi marcada em frente ao Parque Municipal e o desfile deve se encerrar na Praça Sete.

Essa é a primeira vez de Pedro Sampaio no carnaval de BH Marcos Vieira/EM/D.A Press

O cortejo, com previsão de quatro horas de duração, conta com sucessos do DJ, como a faixa mais recente, intitulada "POCPOC". Em sua turnê de carnaval, Sampaio escolheu como tema “Ícones da Música Brasileira”. Nomes como Xuxa, É o Tchan!, Bonde das Maravilhas, Daniela Mercury e Mamonas Assassinas já foram homenageados por ele.

A estudante Talita Bernardes, de 22 anos, e a coordenadora de cursos Giorgia Pires, de 29, falaram sobre a expectativa para o desfile.

“Estava procurando uma oportunidade e aqui está ótimo. Queremos dançar o cavalinho”, disse Talita, referindo-se a um dos sucessos do cantor.



Já a amiga Giorgia aproveitou para curtir a “ressaca de carnaval”, pois, durante a folia, estava doente. “Vim curtir porque estava com a minha família doente de dengue.”

Talita Bernardes e Giorgia Pires se despedem do Carnaval de BH no bloco do Pedro Sampaio Marcos Vieira/EM/D.A. Press

Além de Pedro Sampaio, outros 23 blocos desfilam pelas ruas e avenidas da cidade no último fim de semana de carnaval. No domingo (18/2), serão mais 19 desfiles de blocos.