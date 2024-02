O carnaval ainda não acabou para os foliões de Belo Horizonte. Depois de uma festa histórica, que arrastou cerca de 5,5 milhões de pessoas para as ruas da capital mineira, 49 blocos ainda vão desfilar até o próximo domingo (18/2).

Dos cortejos, a maior concentração será no sábado (17/2), quando 23 blocos saem às ruas, com uma grande presença: o DJ Pedro Sampaio puxará seu primeiro bloco na Avenida Afonso Pena, no Centro de BH. Para encerrar, 19 blocos vão desfilar no domingo, com a presença do grupo É o Tchan, na Avenida Santos Dumont, em direção a Praça Sete. E nesta sexta-feira (16/2), apenas um bloco está na programação, o Coisas da Rita.

A edição de 2024 do Carnaval de Belo Horizonte, que teve início em 27 de janeiro, registrou recorde de turistas, sendo que 20% deles visitaram a cidade pela primeira vez e gostariam de voltar nos próximos anos, , conforme o balanço apresentado pelo Governo de Minas.

Mapa dos Blocos de Rua de BH

O Estado de Minas divulga, desde 2017, um mapa interativo em constante atualização sobre os blocos de rua do carnaval de BH. Para conseguir curtir a festa mesmo quando a internet da sua operadora não conseguir mais te acompanhar, basta baixar o mapa no celular antes de sair de casa.

Confira a programação de blocos até domingo (18/2)

Sexta-feira (16/2)

Coisas da Rita

19h - Avenida Bernardo Monteiro, 1567, Funcionários



Sábado (17/2)

Bloco Sol na Mão da Casa Fundamental

8h - Rua Castelo de Lisboa, 306, Castelo

Sol na Mão (Bloco infantil)

9h - Rua Castelo De Lisboa, 392, Castelo



Ziriggydum Stardust

9h - Rua David Campista, 42, Floresta



Primeiros Passos

9h - Rua Cristina, 158, Anchieta



Bloco do Vaudisney

9h - Rua Áureo Drummond, 296, Casa Branca



Bloco da Meninada Do Clic

9h30 - Rua Tupaciguara, 108, São Pedro



Bloco Unidus do Golo

12h30 - Rua Formosa, 293, Santa Tereza



Estivaloucos

13h - Rua João Ferreira Da Silva, 245, Maria Helena



Mineirasystem

13h - Rua Belém, 1.076, Pompeia



Bloco Do Zeca Pet

13h - Praça Padre Dino Barbiero, 10, São Luíz



Domilindró

13h - Rua Aarão Reis, 510, Centro



Bituca Beats & Zulu Nation

14h - Rua Violeta de Melo, 47, Jardim São José



Vai Quem Quer, Volta Quem Puder

14h - Avenida Getúlio Vargas, 792, Savassi



Bloco Gandahia

14h - Avenida Aggeo Pio Sobrinho, 416, Buritis



Transborda

14h - Rua Monte Verde, 63, Bairro São Salvador



Katopé

14h - Rua Artur de Sá, 1183, União



Bloco Malukofonia - Os Sons das Periferias

14h - Avenida Brasil, 1.145, Funcionários



Abalachita

14h - Rua Conceicao do Mato Dentro, 67, Colégio Batista



Carnafolia

15h - Avenida Clara Nunes, 92, Renascença



Inimigos Do Fim

15h - Rua Marco Aurélio de Miranda, 400, Buritis

Bloco Máfia Azul

15h - Rua dos Guajajaras, 1.707, Barro Preto





Festival Internacional de Carnaval

16h - Rua Braganca, 4, Coqueiros



Bloco Rasta

16h - Rua Washington Luiz, 1128, Vila Aeroporto



Domingo (18/2)

Cercadinho Águas

9h - Rua Desembargador Amílcar de Castro, 601, Estoril



Bloco dos Super Amigos

9h - Rua Araguari, 1.577, Santo Agostinho



Bloco Lua de Crixtal

9h - Rua Aarão Reis, 570, Centro



Ritalulu

10h - Praça Capela Nova, 122, Minas Brasil



Morabloco

11h - Avenida Fleming, 1.200, Ouro Preto



Bloco da Anninha

12h - Avenida dos Engenheiros, 564, Castelo



Unidos Com Mirago

12h - Rua Capim Branco, 395, Vista Alegre



Saravá do Kizomba

12h - Rua São Tiago, 197, Paraíso



É o Tchan!

13h - Avenida Santos Dumont, Centro



Filhas de Clara

13h30 - Avenida Clara Nunes, 88, Renascença



Bloco Cet

14h - Rua Antão Gonçalves, 260, Taquaril



Sem Manicômios e Sem Prisões

15h - Rua Estrela Do Sul, 39, Santa Tereza



Santa Folia

14h - Avenida José Cleto, 1051, Santa Cruz



Meu Tio É Tia

14h - Avenida Padre José Nascimento, 225, Bairro Das Indústrias I



Swing Safado

16h - Rua Do Mercado, 118, São Bento



Bloco Rasta

16h - Rua Cecília Pinto, 16, Vila Aeroporto



Bloco Do Claudinho

16h - Rua Alberto Cintra, 24, União



Bloco Do Madruga

16h - Estrada do Cercadinho, 2637, Ventosa



Corrente Do Bem

17h - Rua Elísio de Brito, 950, São Geraldo

