Um policial militar ficou ferido durante uma perseguição a um suspeito de assalto no Aglomerado da Serra, região Centro-Sul de Belo Horizonte, na noite dessa quinta-feira (15/2).

A vítima, uma mulher de 24 anos, procurou a Polícia Militar para denunciar que um homem havia roubado sua mochila. O suspeito foi visto fugindo em uma motocicleta pela rua Paraíba.

O homem, de 21 anos, suspeito de vários delitos na região da Savassi e Funcionários, foi identificado pela mulher.

A vítima entrou na viatura para rastrear o celular, que estava em posse do assaltante, e a localização do aparelho indicou um beco no Aglomerado da Serra. No local, a moto usada na fuga foi encontrada parada em frente a uma casa. Ao lado, estava uma outra motocicleta com queixa de roubo.

Ao perceber a chegada da polícia, o homem saltou da janela de casa para fugir. No mesmo instante, um soldado da 6ª Companhia do 1º Batalhão da Polícia Militar também saltou da janela e caiu de seis metros de altura.

O militar foi socorrido com lesão na vértebra torácica, trauma cranioencefálico e escoriações pelo corpo. O Corpo de Bombeiros fez a retirada do policial do local e encaminhou o PM para o Hospital João XXIII.

Duas motos foram apreendidas, além de dois capacetes, sapato e capa de chuva. O celular e a mochila da vítima não foram localizados.