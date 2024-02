Tendo registrado no primeiro semestre de 2023 a maior quantidade de mortes nas rodovias mineiras, com 91 vítimas, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a BR-040 receberá uma carreata para cobrar melhorias na estrada às 10h de sábado (17/2), na Avenida Toronto, no Jardim Canadá, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A ação, que não irá interromper o trânsito e nem fechar a via, será realizada pelo Movimento SOS 40, que é formado por moradores de cidades que são cortadas pela estrada, e reclama a falta de trevos seguros, barreiras centrais e áreas de escape.

É pedido que obras emergenciais sejam realizadas pelo Governo Federal, mas o grupo alega que, mesmo com essas melhorias, é necessária a utilização de estradas particulares para o transporte de minério, que cortam o próprio terreno das mineradoras.

Entre as demandas do grupo está a instalação de escapes, barreiras centrais onde há maior ocorrência de colisões frontais, instalação de balanças para caminhões de carga, duplicação do trecho entre Nova Lima e Conselheiro Lafaiete, regulação do transporte de minério e maior presença da PRF.

Entre os municípios que a rodovia corta estão Belo Horizonte, Itabirito, Moeda, Belo Vale, Ouro Preto e Congonhas, além dos já citados.

Os números de mortes na BR-040, que vem piorando nos últimos anos, chegaram a superar os registrados na BR-381, que carrega a lamentável alcunha de "rodovia da morte", que no mesmo primeiro semestre registrou 79 mortos.