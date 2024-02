Estrela do Vale homenageou Santos Dumont, considerado o pai da aviação, no desfile deste ano

A Escola de Samba Estrela do Vale é a campeã da edição de 2024 do Carnaval de Belo Horizonte. A conquista veio após a cerimônia de apuração das notas nesta quinta-feira (15/02), que começou por volta das 16h, no Mercado da Lagoinha, Região Noroeste.

Entre as oito escolas concorrentes, a agremiação recebeu a maior nota do grupo especial, com 178,8 pontos. A avaliação é baseada nos quesitos, bateria, samba-enredo, conjunto, enredo, alegorias, adereços, fantasias, comissão de frente, mestre-sala e porta-bandeira e harmonia.

Com o enredo 'Vem Curtir Esta Viagem com o Pai da Aviação', uma homenagem a Santos Dumont, a vencedora recebeu prêmio de R$ 95,4 mil.

Em disputa acirrada, a vice-campeã dos Desfiles das Escolas de Samba foi a agremiação Canto da Alvorada, que alcançou 178,7 pontos. O grupo levou o prêmio de R$ 54 mil com a segunda colocação. A apresentação homenageou o estilo barroco.

Já o terceiro lugar ficou com a Escola de Samba Imperatriz de Venda Nova, vencedora em 2023, com a apresentação ‘Caboclo D'água. Por Suas Memórias, Nossas Histórias’. A premiação pela medalha de bronze no Carnaval de BH foi de R$ 26 mil.

As notas foram dadas pelo grupo de jurados, escolhidos pela Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur), durante o desfile das escolas realizado na Avenida Afonso Pena na última terça-feira (13/02), e dos blocos caricatos na segunda-feira (12/02).



Estivadores do Havaí vence entre os Blocos Caricatos

O Estivadores do Havaí foi o grande vencedor entre os sete blocos caricatos que disputaram o título de campeão do Carnaval 2024. O coletivo que também venceu em 2023, apresentou o enredo ‘África Como Você Nunca Viu’. O grupo levou um prêmio de R$ 31,8 mil, além do troféu de campeão.

Em segundo lugar, vieram os Bacharéis do Samba, e em terceiro, o Por Acaso. Os blocos receberam R$ 21,2 mil e R$ 21,2 mil, respectivamente.

Os Blocos Caricatos foram avaliados em cinco quesitos técnicos: bateria; temática; fantasia; alegorias e adereços; samba e/ou marcha tema.



Premiações



Escolas de samba

1° Escola de Samba Estrela do Vale - R$ R$ 95,4 mil

2° Escola de Samba Canto da Alvorada - R$ 54 mil

3° Escola de Samba Imperatriz de Venda Nova - R$ 26 mil



Blocos Caricatos

1° Bloco Caricato Estivadores do Havaí - R$ 31,8 mil

2° Bloco Caricato Bacharéis do Samba- R$ 21,2 mil

3° Bloco Caricato Por Acaso - R$ 10,6 mil



*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa