Quase seis meses depois de ter sido preso preventivamente, o suspeito de ter assassinado o próprio amigo no Anel Rodoviário, no dia 25 de agosto de 2023, em Belo Horizonte, teve a prisão domiciliar decretada nesta quinta-feira (15/2). Ruy Gomes da Silva, de 48 anos, estava detido desde 29 de agosto, acusado de matar Cleber Augusto Esteves, de 38 anos, após uma discussão.

Agora, o autor do crime deverá cumprir restrições enquanto o processo estiver em curso na Justiça. Ele deve ficar recolhido em tempo integral e será também monitorado por uma tornozeleira eletrônica.



Em nota, o advogado Nathan Henrique Rodrigues Nunes, que representa o réu, comemorou a decisão. "A defesa esclarece que considera a decisão favorável hoje alcançada um grande passo dado rumo a um objetivo ainda maior, qual seja, a comprovação da inocência de Ruy Gomes da Silva", afirmou.

Em caso de descumprimento das restrições impostas, ele será conduzido, novamente, à prisão.



Relembre o caso



Ruy e Cléber estavam em uma churrascaria na região Centro-Sul de BH, em agosto passado. Por volta das 2h, insatisfeito com o local, a vítima pediu para ir embora. A namorada de Cléber se recusou, dizendo que queria ficar, e avisou que estaria com Ruy. Cléber não gostou, e o casal discutiu no estabelecimento.

Incomodado com a briga, Ruy foi tirar satisfações com Cléber. Houve uma nova discussão e os dois chegaram a trocar socos. Seguranças da churrascaria intervieram e expulsaram os dois do estabelecimento.

A briga continuou do lado de fora. Imagens gravadas pelo suspeito mostram os dois brigando e se ameaçando. Cléber estava com o carro da namorada, um Mitsubishi ASX, e foi até a casa dela, no bairro Nova Gameleira, buscar o veículo dele, um Ford Fiesta.

O autor e a vítima seguiram discutindo, desta vez via WhatsApp. Ao saber que Ruy estava na Via do Minério, no Barreiro, Cléber o perseguiu.

Eles se encontraram na rodovia. Ruy teria emparelhado seu carro com o de Cléber e realizado os disparos. A vítima morreu no local.



