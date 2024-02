No último sábado (10/2), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou a prisão preventiva, em São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, de uma investigada de 36 anos, suspeita de assassinar a facadas uma mulher, de 29, em Contagem, também na RMBH.

O crime aconteceu no dia 3 de dezembro do ano passado no Bairro Novo Riacho. Conforme levantamentos da equipe da Delegacia Especializada de Investigação de Homicídios de Contagem, o homicídio foi motivado por ciúme.

A vítima, ex-companheira do namorado da suspeita, estava em uma festa na casa de conhecidos quando a suspeita chegou acompanhada do namorado. Segundo a Polícia Civil, os três ainda se consideravam amigos.

De acordo com as apurações, durante a festa, a vítima e a suspeita discutiram e o companheiro desta a retirou do local. O casal, então, foi a um bar e, posteriormente, a vítima foi buscar mais bebida, momento do reencontro com a suspeita, e no qual houve novo atrito, dessa vez com agressões.

O namorado retirou a mulher de perto da vítima novamente, mas, momentos após o ocorrido, a suspeita foi até sua casa portando uma faca. Com auxílio da filha, de 16 anos, que também levava uma faca, as duas foram ao encontro da vítima. Ao encontrá-la na rua, mãe e filha agarraram a mulher e a esfaquearam diversas vezes.

Câmeras de segurança de residências próximas registraram o crime. Duas crianças, filhas da vítima, tentaram ajudar a mãe, que não resistiu aos ferimentos e morreu após ser socorrida.

O delegado responsável pelo caso, Ítalo Fernandes, contou que que mais chamou a atenção, segundo relatos de testemunhas, foi a vítima, que pedia para não ser morta, porque ela tinha dois filhos, os quais estavam ali e pediam para que a mulher não matasse a mãe.

Com a conclusão do inquérito policial, a PCMG obteve o mandado de prisão preventiva para a suspeita, que foi indiciada por homicídio qualificado. Ela foi presa na zona rural de São Joaquim de Bicas durante um churrasco. Ainda segundo o delegado, no momento da abordagem, a investigada estava muito nervosa e disse que a razão de estar escondida era porque tinha cinco filhos para cuidar e que não poderia ficar longe deles.

A suspeita foi encaminhada ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

A PCMG também solicitou mandado de busca e apreensão para a adolescente investigada e aguarda apreciação do pedido pelo Poder Judiciário.



