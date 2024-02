Fortes chuvas atingiram Belo Horizonte nesta quinta-feira (15/2). Segundo informações emitidas pela Defesa Civil, às 16h45, as regionais Oeste e Barreiro registravam chuvas com intensidade de 2,6 a 5,0 mm por 5 minutos, considerada forte. Após o temporal, as regiões, com exceção da Leste, apresentavam chuva de intensidade fraca, 0,1 a 1,0 mm por cinco minutos.

Segundo atualização emitida às 16h55, a Região Leste da capital mineira foi atingida por chuvas moderadas, ou seja, com intensidade de 1,1 a 2,5 mm por 5 minutos.

Nas redes sociais, moradores de BH registraram a incidência de ventania e temporal neste fim de tarde. Após dias ensolarados de carnaval, a previsão do tempo pela manhã desta quinta-feira era de céu parcialmente nublado a nublado com chuvas a qualquer hora, por vezes fortes, raios e rajadas de vento ocasionais.

Chuvas no Barreiro



Moradores do Barreiro registraram nesta quinta-feira (15/2) nas redes sociais o vendaval e o temporal. Há uma semana, uma chuva forte na região causou alagamento no Bairro Vale do Jatobá. Na quinta-feira passada (8/2), o acumulado de chuvas no Barreiro foi de 93,2 mm, mais da metade (52,4%) do previsto para chover na região no mês inteiro.

Jogo com chuva

A chuva em BH pode dificultar o acesso de torcedores ao Mineirão, na Pampulha, para o jogo entre Cruzeiro e América. Com as tempestades, a probabilidade de acidentes entre veículos aumenta, além da possibilidade de árvores caírem e interditarem as vias. A redução da velocidade durante as chuvas também atrasa o tráfego. No centro da cidade, moradores relatam que o trânsito já está complicado.

Os times se enfrentam às 20h, pelo Campeonato Mineiro.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata