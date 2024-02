Cidades do Centro-Oeste de Minas Gerais implantaram ambulatórios para atendimento de pacientes com sintomas de dengue, incluindo Divinópolis, Itapecerica, Formiga e Bom Despacho. Estas duas últimas declararam situação de emergência devido ao aumento da doença.

A macrorregião de Saúde Oeste tem 33.805 casos prováveis de dengue e 24.104 confirmados. Treze mortes estão sob investigação, conforme o Painel de Arboviroses da Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG), nesta quinta-feira (15/2).

Diante dos números, os municípios têm buscado alternativas para desafogar o sistema de saúde. Em Itapecerica, por exemplo, os atendimentos no único hospital saltaram de 70 por dia para 200, cerca de 80% relacionados à dengue.

Para minimizar, a prefeitura instalou o Centro de Apoio Especializado em Dengue durante o Carnaval. Nessa quarta-feira (14/2), o prefeito Wirley Reis confirmou que o ambulatório permanecerá funcionando. Ele está instalado no Posto de Saúde Central, e, a partir deste sábado (17/2), o atendimento ocorrerá de 8h às 18h, diariamente.

Paralelamente, o município tem investido em fumacê e também em mutirões de limpeza. “Para que todo esse trabalho e empenho surtam efeito, é fundamental que cada cidadão fique atento e faça sua parte, cuidando da sua casa e do seu quintal e, assim, ajudando a combater a dengue”, afirmou o prefeito. Boletim mais recente aponta média de 12 notificações por dia.

Em Divinópolis, o município também implantou o ambulatório. Os atendimentos a pacientes com suspeita de dengue começaram nesta quarta e ocorrem das 7h às 17h, na Policlínica localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº 550, no Centro.

Devido à alta demanda por atendimento, há a possibilidade de estender o horário a partir da próxima segunda-feira (19/2). Só no primeiro dia, as equipes atenderam cerca de 400 pessoas. Conforme boletim desta quinta, de janeiro até esta quinta-feira (15/2), há 1.667notificações, 550 confirmações de dengue e quatro mortes sob investigação.

Nestas cidades, os atendimentos serão de pacientes com sintomas de dengue:

febre alta, acima de 38°C;

dores no corpo e articulações;

dores atrás dos olhos;

mal-estar; falta de apetite;

dor de cabeça; e

manchas vermelhas no corpo.

Formiga divide pacientes por tipo de dengue



Formiga também anunciou várias medidas emergenciais. Lá, o município dividiu os atendimentos por pacientes classificados em tipos de dengue A, B, C e D. A partir desta quinta-feira, os pacientes dos casos tipo “A” e “B” serão atendidos nas Unidades Básicas de Saúde, das 7h às 16h.

Já no ambulatório montado no Centro Municipal de Atenção à Saúde (Cemas), o atendimento será das 8h às 20h (para pessoas a partir dos 12 anos).

Nas Unidades Básicas de Saúde, o paciente passará por avaliação de um enfermeiro e receberá a orientação sobre permanecer na unidade ou procurar o ambulatório do Cemas ou, ainda, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

No ambulatório do Cemas, o paciente terá atendimento da equipe multiprofissional: enfermeiro e médico. Os pacientes dos tipos “C” e “D” – com sinais de alarme – serão atendidos na UPA, a qualquer horário. No período noturno e nos finais de semana/feriados, a unidade será responsável pelo atendimento de todos os tipos da doença (A, B, C e D).

Classificação da dengue:

Tipo “A”: dengue sem sinais de alarme, sem condição especial, sem risco social e sem comorbidades;

Tipo “B”: dengue sem sinais de alarme, com condição especial ou com risco social e com comorbidades;

Tipo “C”: dengue com sinais de alarme presentes e sinais de gravidade ausentes;

Tipo “D”: dengue grave.

Bom Despacho



O ambulatório em Bom Despacho, conhecido como “Unidade Sentinela”, ficará no “Salão do Lions”, na Praça Irmã Albuquerque. O atendimento ocorrerá das 7h às 19h, diariamente. A data de início dos atendimentos ainda não foi confirmada. A cidade contabiliza 1.293 notificações de dengue e 166 confirmações.

*Amanda Quintiliano especial para o EM