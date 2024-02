Morreu, nessa quarta-feira (14/2), o cantor, sanfoneiro e compositor sergipano Elisaldo Santos de Oliveira, conhecido como Erivaldinho do Arcodeon. Ele tinha 47 anos e estava internado em um hospital de Belo Horizonte para o tratamento de um câncer.

A informação foi compartilhada no perfil oficial do Instagram do artista. “Hoje perdemos o meu amor, que vai ser para sempre lembrado por mim como meu marido maravilhoso e cheio de todas qualidades que um companheiro pode ter, que eu viveria para sempre! Para sua família linda, filho, pai, irmão dedicado, amoroso e com todas as qualidades que se possa listar. Para os amigos sempre acolhedor, conselheiro, incentivador, companheiro, etc etc etc.. Para os fãs e admiradores do trabalho um profissional fora da curva que leva e levará sempre à memória nossa cultura e a admiração de um exímio acordeonista que pouco se vê igual. Perdemos hoje fisicamente. Mas em nosso coração e memória tenho certeza que é pra sempre! E ele merece ser lembrado sempre com a alegria e amor que ele destruía por onde passava!!! Viva Erivaldinho do Acordeon! Te amo meu amor pra sempre!”, disse a esposa em uma postagem.

O corpo será sepultado em Aracaju (SE). Não foram repassadas informações sobre data e horário do velório.

Leia também: Carnaval em Minas: blocos reuniram 12 milhões de foliões

Nascido em Nossa Senhora da Glória, também em Sergipe, ele cresceu na cidade de Carira. Começou a tocar sanfona com sete anos de idade graças ao pai, que também gostava do instrumento.

Erivaldinho é irmão dos cantores Mestrinho e Thais Nogueira e já tocou com artistas como Gusttavo Lima, Tierry e Marília Mendonça.

Ele morava em Belo Horizonte, onde fazia o tratamento para a doença e seguia carreira solo. Erivaldinho era casado e deixa dois filhos.