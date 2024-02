O carnaval de Minas Gerais reuniu 12 milhões de foliões - estimativa que considera a soma de participações em todos os blocos de rua que desfilaram no estado -, durante o período oficial da festa, que vai de sexta-feira (9/2) até terça (13/2). O balanço, apresentado pelo Governo de Minas nesta quinta-feira (15/2), contabiliza 6,5 milhões no interior e 5,5 milhões em Belo Horizonte.

A folia, que arrastou multidões pelas ruas, bateu recordes ao atrair turistas. Em BH, foram 312 mil, sendo 20% destes visitantes “de primeira viagem”. O interior do estado também atraiu um número significativo de turistas: 245 mil. “As mudanças que nós tivemos aqui em BH se mostraram acertadas. As pesquisas mostraram que estas ações foram importantes para que os turistas desejem voltar outras vezes”, avaliou o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), em coletiva de imprensa.

Vale lembrar que esses números compreendem o público de cada um dos blocos. Se uma mesma pessoa frequenta vários blocos por dia, ela é contabilizada cada uma dessas vezes. A forma da contagem explica a estimativa, que soa irreal se entendido que Belo Horizonte, por exemplo, veria dobrada sua população por um período menor que um mês.

Os dados da capital mineira ainda podem crescer no balanço da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), previsto para ser divulgado em coletiva de imprensa na segunda-feira (15/2), já que o Executivo municipal considera o período oficial de festa (27 de janeiro até domingo 18 de fevereiro). Mais 49 blocos vão passar pelas ruas de BH nos próximos dias.

Com crescimento no fluxo de pessoas e iniciativas como sonorização de blocos, Minas Gerais tenta se firmar como um dos principais destinos do país para a folia. “Tivemos um carnaval da liberdade, da tranquilidade que fluiu muito bem. Podemos, sem querer exagerar, dizer que foi o maior e melhor carnaval da história. O resultado foi número recorde de foliões em todo estado e com redução da criminalidade”, ressaltou Zema.