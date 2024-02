O carnaval de Belo Horizonte atingiu a marca de 5,5 milhões de foliões em 2024 - estimativa que considera a soma de participações em todos os blocos de rua que desfilaram na capital - e arrastou quase 30% de turistas. Essa movimentação impulsionou o setor hoteleiro, que registrou ocupação média de 82% entre sábado (10/2) e terça-feira (13/2), conforme a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-MG).

Os dados foram divulgados no balanço do Governo de Minas, nesta quinta-feira (15/2). Entre os 5,5 milhões de foliões de Belo Horizonte, 312 mil eram turistas. Vale lembrar que esses números compreendem o público de cada um dos blocos. Se uma mesma pessoa frequenta vários blocos por dia, ela é contabilizada cada uma dessas vezes.

A grande maioria (67%) dos turistas que veio para Belo Horizonte no Carnaval ficou na casa de parentes ou amigos, enquanto 14% optaram por aluguéis de temporada, conforme aponta a pesquisa realizada pelo Observatório do Turismo de Minas Gerais, da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult). Outros 19% se hospedaram em hotéis. No período, a diária média cresceu 17% em todas as regionais de BH, na comparação com 2023.

O levantamento apontou ainda a oportunidade do feriado para o turismo nas cidades vizinhas, interesse revelado por 30% dos entrevistados. O fluxo de pessoas também foi intenso, tendo em vista que 76% dos turistas vieram para BH em grupo, sendo 32% em companhia de quatro pessoas ou mais.

O ticket médio de gasto do visitante foi de cerca de R$ 650, e o do folião, de R$ 250. Nesse período, foram gerados 50 mil empregos temporários. “Tivemos um carnaval da liberdade, da tranquilidade que fluiu muito bem. Podemos, sem querer exagerar, dizer que foi o maior e melhor carnaval da história. O resultado foi número recorde de foliões em todo o estado e com redução da criminalidade”, ressaltou o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

Carnaval também movimentou interior de Minas

O recorde de turistas também foi observado no interior do estado, que recebeu 245 mil turistas e, no total, contabilizou uma participação de 6,5 milhões de foliões nos blocos ao longo dos quatro dias de festa. O número representa um aumento de 8% no fluxo em relação ao do ano passado, que registrou 6 milhões de foliões. Com isso, a ocupação hoteleira ficou acima de 80% para metade das cidades, sendo que 60% dessas chegaram a ter 100% de ocupação dos quartos.

Dados do Observatório do Turismo de Minas Gerais mostram que 97% dos municípios identificaram aumento no fluxo de pessoas, na comparação com o último ano. Para 72% destes, o crescimento foi superior a 25%.

Na avaliação do secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, os dados apontam um equilíbrio entre a folia do interior e a da capital mineira. “Isso corrobora com pesquisas recentes que mostram que somos os melhores anfitriões, que algumas das nossas cidades estão entre as mais acolhedoras do planeta e que a gastronomia mineira é um forte fator”, completou.