O cantor e DJ Pedro Sampaio vai bater ponto no Carnaval de Belo Horizonte neste sábado (17/1). O artista puxará seu primeiro trio elétrico na capital, cuja concentração será a partir das 13h em frente ao Parque Municipal, no Centro. O bloco está marcado para sair às 14h, na Avenida Afonso Pena, e terá quatro horas de duração.



A apresentação contará com sucessos do DJ, como a faixa mais recente, intitulada "POCPOC". “Meus shows em Minas são sempre muito enérgicos e, nos últimos anos, o Carnaval de Belo Horizonte tem se destacado muito pela animação, organização e um fluxo enorme de turistas. Puxar um trio solo lá é um sonho!”, declarou o artista, por meio de sua assessoria.

O tema escolhido foi “Ícones da Música Brasileira”. Nomes como Xuxa, É o Tchan!, Bonde das Maravilhas, Daniela Mercury e Mamonas Assassinas já foram homenageados por Sampaio.



Além da capital mineira, o DJ esteve em Ouro Preto, na Região Central, no último sábado (10/2). Entre festas públicas, privadas, camarotes e trios elétricos, Sampaio vai contabilizar 16 apresentações no carnaval, em 14 dias, por meio de sua turnê, em várias cidades do país.



A folia segue até domingo (18/2). Especificamente no sábado, quando Sampaio chega à capital, outros 23 blocos integram a programação na cidade.

Em 2024, o carnaval de Belo Horizonte teve início em 27 de janeiro. A expectativa é de que a capital mineira receba cerca de 5,5 milhões de foliões até o fim da folia, conforme estimativa da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur).



A edição anterior da festa gerou R$ 720 milhões em movimentação financeira com a participação de 5,2 milhões de foliões.