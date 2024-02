Houve queda no roubo de celulares no carnaval em Minas neste ano

Motivo de preocupação de foliões, furtos e roubos de celulares no carnaval tiveram queda em Minas Gerais. A redução alcança índices de até 47,8%, como é o caso do número de celulares roubados em Belo Horizonte, na comparação com o carnaval de 2023. O balanço apresentado pelo Governo de Minas, nesta quinta-feira (15/2), mostra queda em todos os crimes monitorados no período de festa.

A queda foi de 21,4% em todo o estado e de 10% na capital – quando se considera o furto de celulares. No caso dos roubos, o percentual foi ainda maior: 36,6% de redução em Minas Gerais. “Nosso desafio era muito grande, porque o carnaval do ano passado foi um sucesso. Neste ano, houve uma 'redução da redução' (sic). Com um público maior, dentro dessa multidão que veio para Belo Horizonte, ainda tivemos uma redução no total de infrações em 33%. Nenhuma delas (infrações) teve aumento”, ressaltou o secretário de Justiça e Segurança Pública de Minas, Rogério Greco.

Apesar de ocorrências específicas, como a morte de um homem na última segunda-feira (12/2), o secretário disse que o saldo é positivo e o compara com outras cidades onde a festa é realizada. “Isso é uma coisa inédita no Brasil. Nós vimos, infelizmente, várias cenas acontecendo em outros estados. A violência cada vez maior, uma violência absurda, exacerbada, um desrespeito com a população. Isso não aconteceu aqui em Belo Horizonte”, afirmou.

Os registros de assédio, preocupação frequente quando o assunto é carnaval, principalmente entre o público feminino, também tiveram uma redução significativa neste ano. No estado, os dados de importunação sexual caíram 36,8%, diminuindo de 76 ocorrências na folia do ano passado para 48, no mesmo período deste ano. Já em Belo Horizonte, a redução foi de 27,7%, com queda de 18 para 13 casos. A maior parte das vítimas (69,2%) têm idade entre 18 e 30 anos.

O governador de Minas, Romeu Zema (Novo), atribuiu o crescimento do carnaval mineiro também aos empenhos das forças de segurança. “Segurança é nossa marca. Nós estamos deixando claro que quem quer vir para um carnaval, e não quer ter dor de cabeça, venha para Minas Gerais. Se alguém está pretendendo fazer algo de errado, vá para outro lugar”, declarou em coletiva de imprensa.