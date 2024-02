Telefone celular se tornou objeto do desejo dos ladrões no carnaval

A chance de uma pessoa ter o celular furtado em Belo Horizonte durante o carnaval pode ser de até 150% maior do que em um dia normal. No estado de Minas Gerais, esse índice é 49% maior do que na média diária. É o que mostram dados exclusivos obtidos pela reportagem do Estado de Minas sobre os furtos de aparelhos registrados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) de Minas (veja a tabela) até o ano de 2023.

No total, foram registrados 44.820 de furtos de telefones celulares no ano de 2023, queda de 1% em relação aos 45.270 aparelhos levados por ladrões em 2022. Em Belo Horizonte, por outro lado, os equipamentos furtados passaram de 18.019 para 20.102, registrando alta de 11,5% no mesmo período.

Em Minas Gerais uma média de 122,7 telefones foram furtados por dia em 2023, sendo 55 deles (44,8%) deles em Belo Horizonte, a cada 24 horas do ano.

No carnaval, essa média de telefones furtados por dia em Minas Gerais é de 182,7, o que representa 49% mais do que a média anual. Já em Belo Horizonte, a média é de 137,5 aparelhos afanados nos dias de carnaval, um aumento de 150% no volume furtado diariamente em 2023.

Segundo as informações da Sejusp, Belo Horizonte a cada dia aumenta a sua representatividade na fatia das ocorrências de aparelhos celulares furtados, tendo sido responsável por 35,8% dos crimes no estado em 2021, 19,8% em 2022 e atingido 44,8% em 2023.

No carnaval de 2023, durante os quatro dias, foram registrados 731 furtos de aparelhos de telefonia celular, sendo 550 em Belo Horizonte, um índice de 75,3% dos equipamentos perdidos para o crime na capital mineira. Em 2022, o carnaval de rua não foi celebrado oficialmente, em razão do período de restrições da pandemia do coronavírus.

Roubos despencam

Já os roubos de telefones celulares despencaram, mostrando que a preferência tem sido pelos furtos. Os roubos ocorrem quando a pessoa tem o aparelho levado por meio de uso de violência ou ameaça pelos ladrões. Entre 2021 e 2022, a queda foi de 1,5% e, de 2022 para 2023, o índice despencou 26,9%. Em BH, os assaltos com roubo de celulares caíram 3,5% de 2021 para 2022 e 10,4% menos de 2022 para 2023.

De acordo com a porta-voz da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), major Layla Brunnela, o furto de celular é o principal, entre os crimes de furto, ocorrido nos dias normais e sobretudo no carnaval. Segundo a militar, de sexta-feira (9/02) a domingo (11/02), os furtos (incluindo os de celulares) em Minas Gerais caíram cerca de 45% em relação ao registrado em 2023 no mesmo período de carnaval.

"Os presos que temos são daqui de Minas Gerais mesmo, de Belo Horizonte ou da região metropolitana (diferentemente de outros estados, como São Paulo e Rio de Janeiro, onde atuam quadrilhas de outros estados e até mesmo de outros países, com grande participação africana). São quadrilhas especializadas de furtos de celulares, com cerca de cinco componentes com roupas comuns, misturando-se na multidão. Um dos métodos usados é o de iniciar uma confusão, pequenos tumultos, esbarrando e empurrando e, quando a pessoa percebe, já teve o bem levado", descreve a oficial.

De acordo com a porta-voz da PMMG, a utilização de drones no monitoramento dos blocos e dos percursos dos foliões tem auxiliado na prevenção e combate aos crimes como o furto de celular. "O monitoramento pelo ar, pelas plataformas e drones tem apoiado as prisões. Conseguimos capturar as imagens, pegar as características desses autores e direcionar o policiamento.



Crimes no carnaval



Furtos de celular

Local/2021/2022/2023

Minas Gerais/38.225/45.270/44.820

Minas Gerais (carnaval)/-/-/731

Belo Horizonte/13.720/18.019/20.102

Belo Horizonte (carnaval)/-/-/550



Roubos de Celular

Local/2021/2022/2023

Minas Gerais/18.155/17.897/13.096

Minas Gerais (carnaval)/-/-/79

Belo Horizonte/5.898/5.696/5.107

Belo Horizonte (carnaval)/-/-/40

Fonte: Sejusp