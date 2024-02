Bombeiros fazem buscas a vítimas de submersão em mananciais de Minas Gerais. Afogamentos em alta no estado

Foliões curando a ressaca, descansando ou se aventurando devem ter cautela ao entrar em lagos, rios, cachoeiras e piscinas. Cinco pessoas já morreram afogadas, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) neste período de carnaval. O número de vítimas de afogamentos no estado já é maior do que o registrado em 2023 e em 2022, quando houve quatro mortes.

De acordo com a corporação, ao todo, foram 10 vítimas de afogamentos no carnaval de 2023, sendo quatro até o domingo do recesso, e nove mortos em 2022, sendo que o mesmo índice de quatro vítimas foi registrado.





O mais preocupante nesse dado é que a segunda-feira de carnaval é o dia do feriado com maior registro de ocorrências de afogamentos dos últimos dois anos, com cinco mortes em 2022 e três em 2023.

Até o momento, no sábado (10/02) morreram um homem de 59 anos em Belo Oriente, outro de 55 anos em Monjolos e mais um, de 60 anos, em Betim. No domingo (11/02) duas vítimas masculinas de idade ainda não informada eram alvo de buscas de bombeiros e mergulhadores em Leopoldina e Fronteira.