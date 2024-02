Um homem, de 35 anos, caiu com um carro em um barranco, capotando em um matagal, na noite deste domingo (11/02), em Conselheiro Lafaiete, na Região Central de Minas.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o homem manobrava um Volkswagem Gol na Rua Coronel José Joaquim Queiroz Junior. Depois do capotamento, ele foi encontrado por socorristas do SAMU e da Polícia Militar e estava inconsciente.

A vítima recobrou os sentidos durante o atendimento do CBMMG e apresentava algumas escoriações pelo corpo.

A unidade do SAMU assumiu o atendimento pré-hospitalar e conduziu a vítima para a Maternidade São José.