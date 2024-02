Uma mulher teve a casa invadida e incendiada em Unaí, no Noroeste de Minas Gerais. No momento do crime, registrado nessa quarta-feira (14/2), ela estava com dois amigos em casa e com o filho, de apenas seis anos, que presenciou toda a cena. Ela teria 'espalhado uma fofoca' na cidade.





Segundo o Boletim de Ocorrência, duas pessoas com o rosto coberto invadiram a residência. Uma delas estava armada e começou a ameaçar a mulher, que se deitou no chão ao lado do filho e implorou para não ser morta. Um dos invasores foi até a cozinha e ateou fogo no botijão de gás.





A casa foi tomada pelas chamas e ficou destruída. O Corpo de Bombeiros (CBMMG) foi acionado e conseguiu controlar o incêndio. Já os invasores, fugiram na sequência.





Crime seria por causa de fofoca





Horas depois, três pessoas foram detidas por participação no crime. Um adolescente, de 15 anos, uma mulher, de 22, e um homem, de 40.





Segundo a polícia, a mulher é suspeita de ser a mandante do crime. Isso porque ela já teria ido até a casa da vítima e a ameaçado por supostamente espalhar que o companheiro dela, que está preso, estava enviando fotos nuas para uma mulher da cidade.





O adolescente apreendido é filho desse homem preso e enteado da suposta mandante do crime. Na conversa com os policiais, ele disse que invadiu a casa da vítima a pedido da madrasta, após saber que o pai estava sendo acusado de assédio. O homem, de 40 anos, não tem relação de parentesco com eles.





Todos eles foram levados para a Delegacia e a Polícia Civil (PCMG) vai investigar o caso.