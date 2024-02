O coelhinho chegou aos supermercados de Belo Horizonte antes mesmo do fim oficial do Carnaval. Faltando mais de um mês para a Páscoa, que este ano será celebrada em 31 de março, os ovos de chocolate já podem ser vistos nos comércios da capital mineira, dando aos clientes a chance de se programar e escolher entre as diversas opções oferecidas.

Um dos comércios que já está enfeitado pelos ovos é o supermercado Verdemar. O teto da unidade localizada na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no Bairro Sion, na Região Centro-Sul de BH, já está tomado pelos chocolates típicos dessa época do ano. De acordo com Luis Fernando Costa, superintendente comercial e de marketing do supermercado, é uma prática comum a exposição dos ovos com bastante antecedência.

“A páscoa é uma sazonalidade muito importante para o varejo alimentar e o objetivo é dar oportunidade para o consumidor fazer uma imersão nesse universo, se programar e aproveitar os itens disponíveis”, afirma.

O superintendente explica que a expectativa é o crescimento de dois dígitos nas vendas deste ano. “A gente não negligencia esse feriado e as nossas projeções para este ano estão ótimas, por isso recebemos os clientes com uma loja bem bonita e bem exposta”, conta.

Ele explica que os ovos já são vendidos, mesmo faltando algumas semanas para a Páscoa, mas que o maior volume de venda costuma acontecer nos dez dias antecedentes ao domingo da comemoração. No Verdemar, a faixa de preço dos ovos varia de R$ 22,48 a R$ 126,98.

Outro supermercado belo-horizontino que já recebe os consumidores com os chocolates do coelhinho é o Supernosso. “Nos últimos anos a gente chegou a enxergar uma diminuição da sazonalidade da Páscoa, que sempre foi muito importante para o setor comercial. Foi depois da pandemia que vimos as pessoas voltarem a presentear com ovos de páscoa e, por isso, tá todo mundo correndo para expor (os ovos) o mais rápido possível”, explica Augusto Teixeira, gerente de Projetos e Operações do supermercado.

De acordo com ele, a expectativa é de aumentar em 20% as vendas dos ovos de chocolate em relação ao ano anterior. “É um pouco desafiador porque a Páscoa cai neste ano no último dia útil do mês e é sempre melhor quando cai mais próximo do recebimento do salário, mas, mesmo assim, acreditamos que vai ter um crescimento significativo”, conta.

Ele explica que a antecipação da exposição dos ovos permite que a comunicação com o consumidor seja feita de maneira mais efetiva, além de possibilitar o aumento da disponibilidade de produtos. “A gente já tem uma procura ao longo da quaresma, mas o maior número de vendas é uma semana antes do dia. É importante reconhecer que a Páscoa tem voltado a ser uma das protagonistas do ano no Brasil”, finaliza. Na rede Supernosso é possível encontrar ovos a partir de R$ 39,90.

A Associação Mineira de Supermercados (AMIS), entidade responsável por fazer as estimativas de vendas para a Páscoa, ainda não tem levantamentos deste ano. Mas, em 2023, foi registrado um crescimento de 5,5% na venda de chocolates em relação ao ano anterior. Outros formatos como barras, bombons e granulados foram os mais procurados. Verificou-se também o consumo de outros formatos pelos 'transformadores' (pequenos negócios ou pessoas físicas), que compram maiores estoques para a confecção de ovos artesanais e lembrancinhas para o período.

Conforme dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o faturamento do item, que segue a encher os olhos de crianças e adultos, foi na ordem de R$ 2,5 bilhões no varejo brasileiro em 2023.

Para quem quer produzir

Um dos favoritos dos consumidores são os ovos artesanais que, a cada ano, conquistam mais espaço na Páscoa. Com isso em mente, o Confeitar Minas 2024 promove, entre os dias 20 e 21 de fevereiro palestras, aulas e workshops gratuitos para aqueles que querem se aventurar no mundo da confeitaria e aproveitar as expectativas de crescimento de vendas da Páscoa deste ano.

Haverá estandes com exposição e venda de produtos e serviços, lançamento de podcast, exposição de bolos artísticos, suporte especial para cadeirantes. O público também contará com praça de alimentação.

Na Arena Empreendendo, o público ficará por dentro de tudo sobre precificação de produtos, marketing, vendas e fotografia de produtos para as redes sociais. Já na Arena Sesc serão ministradas palestras e aula para confecção de chaveiro de boneca. E na Confeitar serão ministradas aulas de confeitaria, com destaques para os ovos de páscoa. “Essas oficinas serão voltadas para iniciantes. Eles ficarão a par de todo o processo, como a temperagem do chocolate”, afirma a idealizadora do evento, Danielle Costa Neves, conhecida como Dani Formigueiro.

Outro ponto alto do Confeitar Minas será a confecção de bolo, ao vivo, que acontecerá todos os dias. Para tanto, grandes chefs confeiteiros irão criar cenários de chocolate, feitos por meio de técnicas e habilidades de cada um, segundo Dani Formigueiro.

O evento disponibilizará aulas exclusivas para surdos, mudos e pessoas com Síndrome de Down, em parceria com o Instituto Viva Down. Para os cadeirantes, haverá suporte especial.

Já para a garotada de 9 a 12 anos, o Confeitar Minas 2024 terá o Empreendendo Kids. Trata-se de oficina que ensinará as crianças sobre empreendedorismo e confeitaria, de forma lúdica e divertida.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

Serviço

Confeitar Minas 2024

Dias 20 e 21, das 13h às 21h, e dia 22, das 13h às 19h

Minascentro, em Belo Horizonte

São mais de 2 mil vagas gratuitas, ingressos disponíveis no Sympla