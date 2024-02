Em 14 dias, Belo Horizonte registrou sete vezes mais atendimentos de dengue se comparado a todo o mês de fevereiro de 2023. Já são 29.000 pessoas recebidas em UPAs e Centros de Saúde da capital, com sintomas da doença. Enquanto no ano passado, foram quatro mil registros no mês inteiro.

A Prefeitura de BH informa que, desses números, 4.182 pessoas foram atendidas nos três Centros de Atendimento às Arboviroses (CAA). Os pacientes que precisam de hidratação venosa são encaminhados às Unidades de Reposição Volêmica (URVs). Desde 2 de fevereiro, quando a primeira foi aberta, já foram encaminhados 244 pacientes.

O acumulado de casos na capital é cada dia maior, porém, a situação era prevista. No fim de janeiro, o secretário municipal de saúde, Danilo Borges, afirmou que a cidade entraria em epidemia no fim de fevereiro ou início de março, segundo um cálculo de incidência da doença. No entanto, a confirmação aconteceu dias depois, em 7 de fevereiro. A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera que taxas acima de 300 casos por 100 mil habitantes já configuram uma situação epidêmica.

Segundo dados do Painel de Monitoramento de Arboviroses do Ministério da Saúde, atualmente, a incidência em BH é de cerca de 850,2 casos por 100 mil habitantes.