Uma onça, da espécie suçuarana, (do sexo feminino), com cerca de 2 anos e 20 quilos, foi capturada na noite desta quarta-feira (14/2) por equipes de bombeiros de Uberaba e Araxá, no Triângulo Mineiro. Ela, também conhecida como onça-parda, estava com uma fratura na pata traseira esquerda.





Segundo informações divulgadas pelo 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), o animal foi atropelado na zona rural próxima à cidade de Campos Altos, a cerca de 200 km de Uberaba, e apresentava dificuldade de locomoção.

A onça foi encaminhada para o Hospital Veterinário da Universidade de Uberaba (Uniube). De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, na manhã de hoje (15/2) foram realizados exames para verificar o impacto do atropelamento e foi detectada uma fratura no fêmur da pata traseira esquerda.Ainda conforme a assessoria do hospital, o animal vai precisar passar por cirurgia, sendo que a mesma será realizada ainda hoje ou, talvez, amanhã (16/2).“Após a cirurgia e recuperação que será possível saber se a onça, apelidada de Safira, vai voltar para a natureza ou se vai ser encaminhada para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras)”, finalizou nota da assessoria de imprensa do Hospital Veterinário da Uniube.