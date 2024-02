O número de mortos em acidentes nas rodovias federais de Minas Gerais durante o carnaval subiu 128,5%. A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em balanço divulgado nesta quinta-feira (15/2), contabiliza 16 óbitos entre a última sexta (9/2) e essa quarta-feira (14/2) durante operação de reforço em decorrência da tradicional festa popular.



No ano passado, também nessa época, as autoridades registraram sete mortes no decorrer de seis dias de monitoramento mais ostensivo — quantitativo, na ocasião, apontado pela polícia como o menor desde 2012.



Neste ano foram registrados 158 sinistros, que resultaram em 204 pessoas com algum tipo de ferimento. Em 2023 houve quatro acidentes a mais no período, porém, o número de feridos foi menor: 77.

Até essa quarta-feira, a Polícia Rodoviária Federal flagrou e autuou 960 motoristas fazendo ultrapassagens proibidas. Foram aplicados 4.056 testes de alcoolemia, e 102 motoristas foram autuados por embriaguez. Um deles foi preso, mas o motivo não foi especificado.

Além disso, os radares flagraram 14.802 veículos transitando com excesso de velocidade, um aumento de aproximadamente 176% em relação ao carnaval de 2023, diz a PRF.



Durante as fiscalizações, 458 motoristas foram flagrados dirigindo sem usar o cinto de segurança. Os policiais também lavraram 329 autuações em decorrência de passageiros que não estavam usando o referido dispositivo de segurança. Por fim, mais de 60 crianças foram flagradas sendo transportadas de forma irregular dentro dos veículos.