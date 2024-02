Lugar de samba-enredo é na avenida Afonso Pena, uma das principais vias de Belo Horizonte. Nos dias 12 e 13 de fevereiro, ela será tomada pelos desfiles das escolas de samba da capital mineira. Ao todo são oito do grupo especial e quatro do de acesso que desfilam com entrada franca até o amanhecer. Antes das escolas do grupo de acesso do dia 12, desfilam sete blocos caricatos, uma tradição carnavalesca de Belo Horizonte, que também competem entre si.

A entrada é franca, mas a arquibancada é pequena, com capacidade para duas mil pessoas somente, por isso quem quiser assistir sentado e mais de perto tem que chegar cedo. Quem preferir o conforto de casa, poderá acompanhar o desfile, ao vivo, pela Rede Minas, emissora pública do estado em sinal aberto, para todo estado.

Preparativos das Escolas de Samba. Alegorias e o trabalho no galpão da Escola de Samba Cidade Jardim. Marcos Vieira

A apuração dos resultados dos desfiles das escolas e dos blocos será realizada na quinta-feira (15/02), a partir das 16h no Mercado da Lagoinha.

As escolas são avaliadas em nove quesitos (bateria, samba-enredo, conjunto, enredo, alegorias, adereços, fantasias, comissão de Frente, mestre-sala e porta-bandeira e harmonia) por um grupo de jurados escolhidos pela Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur).

Já os blocos são avaliados nos quesitos bateria, enredo, fantasia, alegorias e adereços e samba ou marchinha.

As escolas de samba campeãs receberão prêmios entre R$95,4 mil e R$15 mil. Já os blocos caricatos vencedores receberão R$31,8 mil e R$5 mil.

Para o presidente da Liga das Escolas de samba de Minas Gerais (A Liga), Márcio Tatá, o desfile das escolas é um evento "imperdível" do carnaval da cidade que neste ano promete reunir cerca de 5,5 milhões de foliões, mais que o dobro da população de BH, hoje estimada em 2,3 milhões de pessoas.

"A arte se encontra numa escola de samba e reverbera todo o poder cultural de uma população", defende o dirigente. Na passarela por onde elas desfilam, avalia Tatá, "se encontram todas as artes".

"O carnaval é fundamental para a cultura. É o maior espetáculo da terra. Naquela passarela se encontram todas as artes: dança, teatro, música. Investir em escola de samba é investir no povo, é investir na cultura legítima de um lugar", defende o dirigente.

Gilberto Castro, presidente da Belotur, também destaca a beleza dos desfiles das escolas e blocos, segundo ele, "profundamente ligados à história do Carnaval de Belo Horizonte".

"As escolas de samba e os blocos caricatos serão mais uma vez parte fundamental da festa, que promete ser histórica em 2024. Novamente veremos uma avenida Afonso Pena com muito brilho, cor e o samba no pé das agremiações. Belo Horizonte tem muita tradição no carnaval de passarela e tenho certeza que os grupos vão encantar todos os presentes. Convido moradores a prestigiarem essa manifestação artística, que valoriza a cultura da nossa cidade", afirma Castro.

Campeãs

No carnaval do ano passado, a Escola de Samba Acadêmicos de Venda Nova, que já acumula sete títulos no carnaval belo-horizontino, foi campeã com o enredo 'África, Mãe Ancestral dos Impérios Glorioso'. Fundada em 2004, este ano o enredo "Sertão vai Virar Mar e o Mar vai Virar Sertão", com todas as alegorias e adereços nas cores da escola, azul e rosa.

Já a segunda colocada da competição de 2023, a escola Estrela do Vale, agremiação fundada em 2009, a primeira da região do Barreiro, vai desfilar este ano homenageando o mineiro Santos Dumont e suas invenções como 14 bis, o relógio de pulso, o balanço dirigível, entre outros.

A Canto da Alvorada, terceira colocada no desfile passado, traz como enredo este ano "Nossa Alma Barroca Emana Sob o Olhar da Caravana". Diversas vezes campeã do Carnaval de BH, a agremiação fundada em 1979 é a maior vencedora da competição.

Desfiles das escolas do grupo especial Marcos Vieira/EM/D.A Press

A Cidade Jardim, escola de samba em atividade mais antiga do carnaval de Belo Horizonte, que já foi campeã 17 vezes, com 11 títulos seguidos, tenta reconquistar o pódio, alcançando pela última vez em 1986, com o enredo "Pelos Caminhos da Sabedoria, o Pavão Encontrou o Dragão: Brasil-China, uma Vigem Cultural". O pavão é o símbolo da Cidade Jardim, cujos carnavalescos trabalharam até a véspera da festa, sob a coordenação do presidente da agremiação, Alexandre Lee, esperançoso da vitória neste ano.

Confira a data e hora dos desfiles e o enredo das escolas do grupo especial

Conheça o enredo das escolas do grupo especial que desfilam no dia 13 de fevereiro, a partir das 19h, na avenida Afonso Pena entre as ruas Pernambuco e Tamoios, no centro de Belo Horizonte, com entrada franca.

Grêmio Recreativo Escola de Samba (G.R.E.S) Imperatriz de Venda Nova

Enredo: "Caboclo d'água: por suas memórias, nossas histórias"

20h

Estrela do Vale

Enredo: "Vem curtir esta viagem com o pai da aviação"

20h

Escola Raio de Sol

Enredo: "O poeta do samba e sua obra singular! Serginho Beagá"

21h10

Canto da Alvorada

Enredo: "Nossa alma barroca emana sob o olhar da caranava"

22h15

Acadêmicos de Venda Nova

Enredo: "O Sertão vai virar mar o mar vai virar sertão"

23h20

Escola de Samba Cidade Jardim

Enredo: "Pelos caminhos da sabedoria, o pavão encontrou o dragão: Brasil-China, uma viagem cultural"

00h25

Emperavi de Ouros

Enredo: "Pacha Mama, a Imperavi de Ouros saúda a mãe terra

01h30

Escola de Samba Bem-Te-Vi

Enredo: Arretado, uma história do sertão"

02h35

Confira os blocos caricatos e as escolas de samba do grupo de acesso que desfilam na avenida Afonso Pena, entre as ruas Pernambuco e Tamóios, no dia 12 de fevereiro, a partir das 17h45

Grupo de acesso Marcos Vieira/EM/D.A Press

Blocos Caricatos

17h45 - Afoxé Ilê Odara

18h40 - Bloco Leões da Lagoinha

19h40 - Mulatos do Samba

20h30 - Por Acaso

21h20 - Estivadores do Havaí

22h10 Bacharéis do Samba

22h50 - Unidos da Zona Norte

23h40 - Aflitos do Anchieta

00h30 - Corsário do Samba

Escolas de samba do grupo de acesso

01h20 - Escola de Samba Triunfo Barroco

02h20 - Unidos do Guarany

03h20 Mocidade Independente da Pampulha

04h20 - Mocidade Verde e Rosa