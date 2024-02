Um homem, de 51 anos, e duas mulheres, de 50 e 64 anos, morreram em um acidente entre caminhão e van na noite dessa quinta-feira (15/2), na BR-251, no Norte de Minas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão seguia na pista sentido Montes Claros quando o motorista perdeu o controle da direção e o veículo ficou em “L” na pista. A van, que seguia no sentido contrário, bateu na quina da carreta e tombou na pista.

A van da Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Janaúba fazia o transporte de pacientes em tratamento para Montes Claros. Na hora do acidente, o veículo voltava para Janaúba.

Nove passageiros da van foram resgatados e levados para a rede hospitalar em Montes Claros. O motorista e duas passageiras morreram no local do acidente. O condutor do caminhão foi conduzido à rede hospitalar, apresentando ferimentos leves nos membros inferiores e quadro de hipertensão arterial.

Os bombeiros ainda aplicaram serragem na pista devido ao vazamento de óleo no acidente.

A rodovia ficou fechada durante atendimento à ocorrência. Os corpos das vítimas foram retirados das ferragens e entregues aos agentes da Funerária Renascer para translado dos corpos até o IML de Montes Claros.