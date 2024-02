Um gato foi resgatado, neste sábado (17/2), depois de ficar cerca de quatro horas preso dentro de uma cisterna no Bairro Vila São Cristóvão, em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), o gato foi encontrado dentro d’água, com a cabeça para fora, apoiado na parede da cisterna com as patinhas da frente. Ele foi resgatado com vida e entregue ao seu tutor.

Aos bombeiros, o homem contou que o animal caiu dentro do poço, de aproximadamente seis metros de altura, por volta das 8h. Ele, no entanto, só foi ser resgatado depois de 12h.

Os bombeiros ainda orientaram o tutor a procurar atendimento veterinário devido ao risco de hipotermia pelo longo período que o animal passou submerso na água.