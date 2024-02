Belo Horizonte registra chuvas extremamente fortes na tarde deste sábado (17/2). De acordo com a Defesa Civil da capital, por volta das 14h45, a precipitação chegou a ser superior aos cinco milímetros a cada cinco minutos na Região Centro-Sul, o que configura alerta máximo. Na Região Leste, a chuva é considerada forte. Também chove, mas com menos intensidade, na Zona Oeste da cidade.

A cidade está sob alerta para pancadas de chuvas de 30mm a 50mm, com raios e rajadas de vento em torno de 50km/h até as 8h de domingo (18/2). A Defesa Civil alerta para que as pessoas evitem áreas de inundação e não trafeguem em ruas sujeitas a alagamento em caso de tempestades.

Este é o último sábado do período oficial de carnaval em Belo Horizonte. Mesmo com a previsão de tempestade e as nuvens ocultando o céu, os foliões não se intimidaram e foram às ruas. No hipercentro da cidade, a chuva não afastou quem quis se despedir da festa no bloco do DJ e cantor Pedro Sampaio, que desfila pela Avenida Afonso Pena.

Veja abaixo as recomendações da Defesa Civil de BH para casos de tempestade: