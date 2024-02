Os últimos dias de bloquinhos de Carnaval em Belo Horizonte tem alerta da Defesa Civil de chuva moderada a forte. Neste sábado (17/2), a previsão meteorológica indica que o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com chuvas acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais, especialmente, a partir da tarde.

A temperatura mínima foi de 19°C, a máxima estimada é de 28°C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 60% à tarde.

No domingo (18/2), o dia será de encoberto com chuva isolada. A temperatura fica entre 20°C e 28°C.

Em Minas

Neste fim de semana, as condições meteorológicas são favoráveis ao tempo muito instável em boa parte do estado de Minas Gerais, por causa da intensificação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o litoral da Região Sudeste do Brasil. Há previsão de pancadas de chuva fortes, raios, trovoadas e rajadas de vento, especialmente, no Centro, Região Metropolitana, Leste, Norte e Noroeste mineiro.

Neste sábado, o céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Norte, Jequitinhonha, Rio Doce, Mucuri, Oeste, Central Mineira, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Bloquinhos em BH



O último fim de semana do Carnaval de Belo Horizonte terá desfiles de blocos de rua em todas as regionais da capital. Confira a lista de cortejos e os endereços no fim da matéria.

A maior concentração será no sábado, quando 23 deles saem às ruas, com uma grande presença: o DJ Pedro Sampaio puxará seu primeiro bloco na Avenida Afonso Pena, no Centro de BH. Para encerrar, 19 coletivos vão desfilar no domingo, com a presença do grupo É o Tchan, na Avenida Santos Dumont, em direção a Praça Sete, também no Centro.

No sábado, a folia começa cedo nos bairros Castelo (Pampulha), Anchieta (Centro-Sul), Floresta (Leste), Casa Branca (Leste) e São Pedro (Centro-Sul). À tarde será a vez dos cortejos nos bairros Santa Tereza (Leste), Pompéia (Leste), São Luiz (Pampulha), Buritis (Oeste), Renascença (Nordeste), entre outros. Na Savassi o bloco Vai Quem Quer, Volta Quem Puder inicia o cortejo às 14h, na Avenida Getúlio Vargas, entre as ruas Santa Rita Durão e Fernandes Tourinho.

Já na manhã do último dia da folia, os blocos tomarão conta de ruas do Santo Agostinho (Centro-Sul), Estoril (Oeste), Minas Brasil (Noroeste) e da área central de Belo Horizonte, na Rua Aarão Reis e na Avenida dos Andradas. Durante a tarde do domingo, os cortejos acontecerão nos bairros Paraíso (Leste), Taquaril (Leste), Santa Cruz (Nordeste), União (Nordeste), Conjunto Santa Maria (Centro-Sul), São Geraldo (Leste), entre outros. E a grande concentração de foliões acontecerá no bloco do Comércio com É O Tchan, a partir das 13h. O desfile começará na Praça Rui Barbosa, na Rua da Bahia, e subirá a Avenida Amazonas até a Praça 7.

Confira a programação de blocos até domingo (18/2)



Sábado (17/2)

Bloco Sol na Mão da Casa Fundamental

8h - Rua Castelo de Lisboa, 306, Castelo

Sol na Mão (Bloco infantil)

9h - Rua Castelo De Lisboa, 392, Castelo

Ziriggydum Stardust

9h - Rua David Campista, 42, Floresta

Primeiros Passos

9h - Rua Cristina, 158, Anchieta

Bloco do Vaudisney

9h - Rua Áureo Drummond, 296, Casa Branca



Bloco da Meninada Do Clic

9h30 - Rua Tupaciguara, 108, São Pedro



Bloco Unidus do Golo

12h30 - Rua Formosa, 293, Santa Tereza



Estivaloucos

13h - Rua João Ferreira Da Silva, 245, Maria Helena



Mineirasystem

13h - Rua Belém, 1.076, Pompeia



Bloco Do Zeca Pet

13h - Praça Padre Dino Barbiero, 10, São Luíz



Domilindró

13h - Rua Aarão Reis, 510, Centro



Bituca Beats & Zulu Nation

14h - Rua Violeta de Melo, 47, Jardim São José



Vai Quem Quer, Volta Quem Puder

14h - Avenida Getúlio Vargas, 792, Savassi



Bloco Gandahia

14h - Avenida Aggeo Pio Sobrinho, 416, Buritis



Transborda

14h - Rua Monte Verde, 63, Bairro São Salvador



Katopé

14h - Rua Artur de Sá, 1183, União



Bloco Malukofonia - Os Sons das Periferias

14h - Avenida Brasil, 1.145, Funcionários



Abalachita

14h - Rua Conceicao do Mato Dentro, 67, Colégio Batista



Carnafolia

15h - Avenida Clara Nunes, 92, Renascença



Inimigos Do Fim

15h - Rua Marco Aurélio de Miranda, 400, Buritis

Bloco Máfia Azul

15h - Rua dos Guajajaras, 1.707, Barro Preto



Festival Internacional de Carnaval

16h - Rua Braganca, 4, Coqueiros



Bloco Rasta

16h - Rua Washington Luiz, 1128, Vila Aeroporto



Domingo (18/2)

Cercadinho Águas

9h - Rua Desembargador Amílcar de Castro, 601, Estoril



Bloco dos Super Amigos

9h - Rua Araguari, 1.577, Santo Agostinho



Bloco Lua de Crixtal

9h - Rua Aarão Reis, 570, Centro



Ritalulu

10h - Praça Capela Nova, 122, Minas Brasil



Morabloco

11h - Avenida Fleming, 1.200, Ouro Preto



Bloco da Anninha

12h - Avenida dos Engenheiros, 564, Castelo



Unidos Com Mirago

12h - Rua Capim Branco, 395, Vista Alegre



Saravá do Kizomba

12h - Rua São Tiago, 197, Paraíso



É o Tchan!

13h - Avenida Santos Dumont, Centro

Filhas de Clara

13h30 - Avenida Clara Nunes, 88, Renascença

Bloco Cet

14h - Rua Antão Gonçalves, 260, Taquaril

Sem Manicômios e Sem Prisões

15h - Rua Estrela Do Sul, 39, Santa Tereza

Santa Folia

14h - Avenida José Cleto, 1051, Santa Cruz

Meu Tio É Tia

14h - Avenida Padre José Nascimento, 225, Bairro Das Indústrias I

Swing Safado

16h - Rua Do Mercado, 118, São Bento

Bloco Rasta

16h - Rua Cecília Pinto, 16, Vila Aeroporto

Bloco Do Claudinho

16h - Rua Alberto Cintra, 24, União

Bloco Do Madruga

16h - Estrada do Cercadinho, 2637, Ventosa

Corrente Do Bem

17h - Rua Elísio de Brito, 950, São Geraldo