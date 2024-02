Fusca ficou preso no alto de barranco depois de motorista perder o controle da direção às margens de BR no Sul de Minas

O motorista de um Fusca perdeu o controle da direção, caiu de um barranco e acabou com o veículo preso por um coqueiro às margens da BR-459, em Ipuiúna, no Sul de Minas Gerais. O acidente ocorreu na tarde deste sábado (17/2).

De acordo com informações da Polícia Militar (PMMG), o condutor, de 65 anos, e a esposa, de 62, seguiam pela Avenida Geraldo Francisco Amaro. Ao fazer uma curva, o veículo teria tido uma falha nos freios, o que fez o motorista perder o controle da direção e deslizar pelo barranco.

O tronco de um coqueiro, por sorte, impediu que o veículo caísse na rua abaixo, e o fusca acabou preso no alto do barranco. O casal precisou ser resgatado pelos militares. Apesar do susto, eles não tiveram ferimentos graves.

Ainda de acordo com a PM, o motorista não tinha carteira de habilitação (CNH). O veículo foi removido por um guincho e entregue a familiares das vítimas.