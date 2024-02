*Com Bel Ferraz

Movimento SOS 40 protesta, na manhã deste sábado (17/2), para cobrar por melhorias na BR-040. O protesto acontece na Avenida Toronto, no Jardim Canadá, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O Movimento SOS 40, formado por moradores de cidades que são cortadas pela estrada, reclama a falta de trevos seguros, barreiras centrais e áreas de escape.

O protesto é feito com o uso de uma faixa da pista e sem a paralização do trânsito. Rodrigo Torres, participante do movimento, explicou que o grupo planejou sair em carreata do bairro Jardim Canadá, subir a rodovia no sentido Rio de Janeiro e fazer o retorno no trevo de Ouro Preto.

“O movimento é em prol de salvar vidas na BR. É uma estrada totalmente sucateada, abandonada pela concessionária e pela agência reguladora. É uma luta de mais de dez anos, antes mesmo da privatização”.

De acordo com Rodrigo, a população ficou ‘a ver navios’ já que a união delegou, não apenas o serviço, mas a responsabilidade para uma empresa privada que não atende os moradores da região.

“Ela sempre judicialista as multas aplicadas pela NTT. Parece que ela (a concessionária) não deve satisfação para ninguém. Tivemos com a Secretaria Estadual de obras e com o Ministério Público e ouvimos que era preciso de clamor público para que a rodovia tivesse atenção”.

Entre as demandas do grupo está a instalação de escapes, barreiras centrais onde há maior ocorrência de colisões frontais, instalação de balanças para caminhões de carga, duplicação do trecho entre Nova Lima e Conselheiro Lafaiete, regulação do transporte de minério e maior presença da PRF.

Para a médica Luciana Parisi, que tem casa em um condomínio às margens da BR-040, um dos pontos principais a serem discutidos é o transporte de minério de ferro na rodovia.

“No horário de pico, temos 600 caminhões circulando por hora, em um trecho de pista simples e sem acostamento. A soma dos caminhões com os mais de 1.200 veículos de passeio não é uma convivência pacífica”.

Ainda de acordo com Luciana, o movimento mapeou 25 pontos críticos da rodovia que precisam de melhorias. “Não podemos esperar o prazo que o edital está dando para a nova concessionária para a realização de obras”.

protesto na BR-040 Leandro Couri/EM/D.A Press

A fiscalização e a duplicação da pista entre o trevo de Ouro Preto à Conselheiro Lafaiete são outros dois pontos levantados pelo movimento como de extrema importância para a segurança da estrada. “A duplicação está prevista no edital do governo sobre a nova concessão da BR, mas em um prazo de cinco anos. Esse prazo não nos atende. Esses pontos devem ser feitos imediatamente”.

“Eu tenho casa às margens da BR e eu não convido minha família para ir até lá. Não convido ninguém. É uma situação de conflito porque eu sei dos riscos da estrada. Eu nunca perdi ninguém, mas conheço pessoas que tiveram a vida destroçada com acidentes e a perda de familiares”.

A BR-040, no primeiro semestre de 2023, registrou a maior quantidade de mortes nas rodovias mineiras, com 91 vítimas, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF).