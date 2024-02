Duas crianças, de 10 e 11 anos, e dois adultos morreram em uma batida frontal entre dois carros nessa sexta-feira (16/2), na BR-135, próximo a Comunidade de Campo Limpo, no Norte de Minas Gerais.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a batida entre um carro Mitsubishi ASX e um Chevrolet Spin aconteceu na altura do km 426.

Dentro do ASX, havia cinco ocupantes. Uma criança, de 5 anos, um bebê, de 10 meses, dois adultos foram resgatados com vida. Um homem foi conduzido pela aeronave da Polícia Militar até o hospital Santa Casa em Montes Claros. As outras três vítimas foram conduzidas pelo SAMU até o hospital Regional de Bocaiúva. Uma criança, de 10 anos, morreu no local da batida.

No outro carro, quatro pessoas ficaram presas às ferragens. A vítima, de 21 anos, foi resgatada com vida e levado para o hospital Santa Casa em Montes Claros. As outras três pessoas, sendo dois adultos e uma criança de 11 anos, morreram no local.

Após os trabalhos da perícia da Polícia Civil, os corpos das vítimas foram retirados das ferragens e repassados aos agentes da Funerária São Gabriel.

Em ações conjuntas com o Corpo de Bombeiros, também trabalharam na ocorrência, equipes do SAMU, Polícia Militar e concessionária ECO-135.

A dinâmica do acidente não foi divulgada.