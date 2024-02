Um homem de 52 anos, suspeito de estuprar três crianças em Aimorés, na Região do Rio Doce, foi preso nesta sexta-feira (16/2). Além do mandado de prisão, os policiais também realizaram busca e apreensão na residência dele.

As investigações tiveram início após familiares de duas vítimas procurarem a polícia, nessa quinta-feira (15/2), informando que as crianças, ambas com menos de 11 anos, haviam sofrido violência sexual por parte de um produtor rural.

As vítimas foram encaminhadas para um especialista onde narraram, em detalhes, a situação a qual o suspeito as teriam submetido. Além disso, elas indicaram a existência de uma terceira criança que também havia sido abusada pelo mesmo homem. De acordo com a Polícia Civil, o investigado utilizava uma arma de fogo para ameaçar as vítimas e testemunhas.

Durante as investigações, os policiais reuniram elementos que comprovaram a versão das crianças, e os mandados de prisão e de busca e apreensão foram emitidos. No decorrer das buscas, foram apreendidos uma arma de fogo e o aparelho de celular do suspeito.

Caso o crime seja comprovado, o homem pode ser indiciado e condenado por crime de vulnerável, quando a vítima da violência sexual é menor de 14 anos ou por algum motivo - seja enfermidade, doença mental, ou não tem total discernimento para a prática do ato, por qualquer outro motivo, como uso de entorpecentes - não pode oferecer resistência.

A pena para o crime é detenção em regime fechado, de oito a 15 anos, sem pagamento de fiança. Por ser considerado crime hediondo, o acusado recebe progressão do regime depois de 40% da pena cumprida.