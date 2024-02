A cabine de uma carreta tanque pegou fogo na tarde desta sexta-feira (16/2) na BR-262. O incêndio aconteceu no km 80 da rodovia, no Bairro Francelinos, em Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, próximo ao viaduto Rio Paraopeba. O veículo seguia no sentido BH e transportava biodiesel.

Embora o combustível estivesse alocado em dois tanques, não houve derramamento de carga. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), ninguém se feriu.

A pista ficou completamente interditada no sentido BH da BR-262 por quase duas horas, gerando um congestionamento de aproximadamente sete quilômetros. A lentidão começou perto do Bairro Canaã, em Juatuba.

Leia também: Oito detentos fugiram de penitenciárias mineiras apenas em janeiro deste ano

Além das equipes da concessionária, viaturas do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal foram mobilizadas ao local.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice