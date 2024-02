A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou nesta sexta-feira (16/2) que manterá os locais para o atendimento às pessoas com suspeita de dengue. São sete centros de saúde que estarão abertos neste sábado (17/2) e domingo (18/2). Também podem procurar atendimento aqueles com suspeita de chikungunya ou zika.



As unidades Francisco Gomes Barbosa/Tirol (Barreiro), Vera Cruz (Leste), Aarão Reis (Norte), São Paulo (Nordeste), Betânia (Oeste) e Santa Terezinha (Pampulha) funcionarão das 7h às 19h.

Já o Centro de Saúde Rio Branco (Venda Nova) teve o horário estendido e estará em funcionamento das 7h às 22h, tendo em vista que a regional apresenta grande procura por atendimento, segundo a PBH.

Além disso, seguindo com as ações assistenciais, no fim de semana também estarão disponíveis para a população os três Centros de Atendimento às Arboviroses (CAAs), nas regionais Barreiro, Centro-Sul e Venda Nova, de 7h às 22h. Essas unidades atuam como porta aberta e ofertam cuidado de forma espontânea às pessoas com sintomas como febre, dores no corpo ou atrás dos olhos e manchas vermelhas na pele.



As Unidades de Reposição Volêmica (URVs) também estarão em funcionamento durante todo o fim de semana, 24 horas por dia. Esses equipamentos ficam nas regionais Centro-Sul e Venda Nova e recebem exclusivamente os usuários encaminhados de centros de saúde e CAAs e que precisam de hidratação venosa e assistência contínua. Ou seja, não é um serviço de porta aberta.



Há também uma outra URV no Hospital Júlia Kubitschek, no Barreiro, que foi aberta em parceria com a Fhemig e atenderá os usuários 24h por dia a partir desta sexta-feira (16/2).