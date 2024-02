PBH abriu 11 unidades de saúde especiais para o atendimento a pessoas com sintomas de dengue

Mais de 1.500 pessoas procuraram as 11 unidades de saúde abertas nesse sábado (10) e domingo (11) com sintomas de dengue em Belo Horizonte. De acordo com a Prefeitura da capital (PBH), somente nos centros de saúde Francisco Gomes Barbosa/Tirol (Barreiro), Vera Cruz (Leste), Aarão Reis (Norte), São Paulo (Nordeste), Betânia (Oeste) e Rio Branco (Venda Nova), foram atendidos 887 usuários entre 7h e 19h.

Os três Centros de Atendimento às Arboviroses (CAAs), nas regionais Barreiro, Centro-Sul e Venda Nova, que estão de portas abertas e ofertam cuidado de forma espontânea às pessoas, receberam 693 pacientes.

Já para as Unidades de Reposição Volêmica (URVs), nas regionais Centro-Sul e Venda Nova, foram encaminhadas 89 pessoas do total de atendidos nos centros de saúde e CAAs.

A PBH informou que os dados não incluem pessoas que foram atendidas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA).

O endereço de todos os locais específicos para o atendimento de pessoas com dengue e outras arboviroses pode ser verificado no portal da PBH. Novas unidades podem ser abertas, a depender da necessidade assistencial.